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الأهلي ينهى استعداداته الليلة لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال

9/22/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهل اليوم، السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.



ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم على استاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة الأهلى التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.



ويعقد كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لشرح جوانب القوة والضعف فى صفوف بطل إثيوبيا، بحثاً عن تحقيق انتصار يعزز فرص المارد الأحمر فى بلوغ الدور التالى بالبطولة التي يحمل لقبها.



وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.







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