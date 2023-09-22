وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع شركاء أفارقة الأزمة المعقدة في النيجر

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع شركاء أفارقة الأزمة المعقدة في النيجر
التاريخ
9/22/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة مع ممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وموريتانيا ومفوضية الإيكواس "الأزمة السياسية المعقدة" في النيجر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيات إن اللقاء الذي عقد بشكل مغلق في نيويورك شكر خلاله الوزير بلينكن (إيكواس) على "الجهود الرائدة للتوصل إلى حل يحفظ النظام الدستوري في النيجر. واتحد الشركاء في موقفهم بأن المجلس الوطني لحماية الوطن (العسكريون) في النيجر يجب أن يطلق سراح الرئيس المحتجز محمد بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني".
ومنذ اندلاع الأزمة أواخر يوليو الماضي دفعت الولايات المتحدة تجاه حل دبلوماسي ودعت مرارا إلى إطلاق سراح بازوم وأفراد عائلته.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة "لدعم ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المجلس الوطني لحماية الوطن (العسكريون) لاستعادة الديمقراطية وضع قيود على أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية والتنموية" التي كانت موجهة للنيجر.
وتشدد واشنطن منذ الإطاحة بالرئيس بازوم على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لأزمة النيجر ولم تظهر الإدارة الأمريكية رغبة في التوجه إلى الخيار العسكري الذي تلوح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وفي أواخر يوليو الماضي أطاح عسكريون بالرئيس محمد بازوم ووضعوه قيد الإقامة الجبرية في العاصمة (نيامي) حيث لا يزال هناك حتى الآن. (النهاية)
ع س ج / م م ج
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