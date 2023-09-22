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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع شركاء أفارقة الأزمة المعقدة في النيجر

9/22/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة مع ممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وموريتانيا ومفوضية الإيكواس "الأزمة السياسية المعقدة" في النيجر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيات إن اللقاء الذي عقد بشكل مغلق في نيويورك شكر خلاله الوزير بلينكن (إيكواس) على "الجهود الرائدة للتوصل إلى حل يحفظ النظام الدستوري في النيجر. واتحد الشركاء في موقفهم بأن المجلس الوطني لحماية الوطن (العسكريون) في النيجر يجب أن يطلق سراح الرئيس المحتجز محمد بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني".
ومنذ اندلاع الأزمة أواخر يوليو الماضي دفعت الولايات المتحدة تجاه حل دبلوماسي ودعت مرارا إلى إطلاق سراح بازوم وأفراد عائلته.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة "لدعم ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المجلس الوطني لحماية الوطن (العسكريون) لاستعادة الديمقراطية وضع قيود على أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية والتنموية" التي كانت موجهة للنيجر.
وتشدد واشنطن منذ الإطاحة بالرئيس بازوم على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لأزمة النيجر ولم تظهر الإدارة الأمريكية رغبة في التوجه إلى الخيار العسكري الذي تلوح به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وفي أواخر يوليو الماضي أطاح عسكريون بالرئيس محمد بازوم ووضعوه قيد الإقامة الجبرية في العاصمة (نيامي) حيث لا يزال هناك حتى الآن. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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