دوري (روشن) السعودي .. (النصر) يفوز على (الأهلي) بنتيجة (4-3)

دوري (روشن) السعودي .. (النصر) يفوز على (الأهلي) بنتيجة (4-3)
التاريخ
9/22/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 9 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الأهلي) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم بنتيجة (4-3).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة لعب (النصر) مهاجما ليحرز النجم كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الرابعة فيما سجل اللاعب تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 17 واستطاع (الأهلي) تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق نجمه فرانك كيسي في الدقيقة 30.
بعد ذلك أحرز تاليسكا الهدف الثالث للنصر والثاني له في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
وفي الشوط الثاني استطاع الأهلي تسجيل الهدف الثاني عن طريق النجم رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة 50 فيما سجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لفريقة في الدقيقة 52 وفي الدقيقة 87 سجل الأهلي الهدف الثالث عن طريق اللاعب فراس البريكان.
وفي مباراة أخرى من نفس الجولة فاز (الوحدة) على (أبها) بأربعة أهداف نظيفة وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. (النهاية)
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