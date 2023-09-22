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دوري (روشن) السعودي .. (النصر) يفوز على (الأهلي) بنتيجة (4-3)

9/22/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 9 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الأهلي) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم بنتيجة (4-3).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) في الرياض.
ومنذ بداية المباراة لعب (النصر) مهاجما ليحرز النجم كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة الرابعة فيما سجل اللاعب تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 17 واستطاع (الأهلي) تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق نجمه فرانك كيسي في الدقيقة 30.
بعد ذلك أحرز تاليسكا الهدف الثالث للنصر والثاني له في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع.
وفي الشوط الثاني استطاع الأهلي تسجيل الهدف الثاني عن طريق النجم رياض محرز من ركلة جزاء في الدقيقة 50 فيما سجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الرابع لفريقة في الدقيقة 52 وفي الدقيقة 87 سجل الأهلي الهدف الثالث عن طريق اللاعب فراس البريكان.
وفي مباراة أخرى من نفس الجولة فاز (الوحدة) على (أبها) بأربعة أهداف نظيفة وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. (النهاية)

ع س ط / ر ج



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