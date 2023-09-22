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مهرجان الموسيقى الدولي يسدل ستار نسخته الـ23 بحفل لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

9/22/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- أسدل مهرجان الموسيقى الدولي اليوم الجمعة ستار نسخته الـ23 والتي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحفل لموسيقار الأجيال الفنان المصري الراحل محمد عبد الوهاب.
وتضمنت فعاليات المهرجان الذي انطلق الإثنين الماضي برعاية وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري على مسرح الدراما حفلات غنائية وأمسيات متنوعة من الموسيقى الكويتية والخليجية التي كانت حاضرة مع ليلة الاحتفاء بالموسيقار عبد الرب إدريس وكذلك الموسيقى التركية.
وجاء حفل الختام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وبمشاركة الفنانين سماح صديق ومحمد شطا وتضمن أغنيات من أرشيف عبد الوهاب منها (يا مسافر وحدك) و (كل دا كان ليه) و(ست الحبايب) وغيرها.
ويعتبر عبد الوهاب أحد أعلام الموسيقى العربية ولحن لأشهر المغنيين في مصر والدول العربية منهم أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ وطلال مداح وليلى مراد ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وأسمهان وغيرهم. (النهاية)

ش ه د / م ص ع


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