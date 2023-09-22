مهرجان الموسيقى الدولي يسدل ستار نسخته الـ23 بحفل لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

مهرجان الموسيقى الدولي يسدل ستار نسخته الـ23 بحفل لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب
التاريخ
9/22/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 9 (كونا) -- أسدل مهرجان الموسيقى الدولي اليوم الجمعة ستار نسخته الـ23 والتي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بحفل لموسيقار الأجيال الفنان المصري الراحل محمد عبد الوهاب.
وتضمنت فعاليات المهرجان الذي انطلق الإثنين الماضي برعاية وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري على مسرح الدراما حفلات غنائية وأمسيات متنوعة من الموسيقى الكويتية والخليجية التي كانت حاضرة مع ليلة الاحتفاء بالموسيقار عبد الرب إدريس وكذلك الموسيقى التركية.
وجاء حفل الختام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وبمشاركة الفنانين سماح صديق ومحمد شطا وتضمن أغنيات من أرشيف عبد الوهاب منها (يا مسافر وحدك) و (كل دا كان ليه) و(ست الحبايب) وغيرها.
ويعتبر عبد الوهاب أحد أعلام الموسيقى العربية ولحن لأشهر المغنيين في مصر والدول العربية منهم أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ وطلال مداح وليلى مراد ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وأسمهان وغيرهم. (النهاية)
ش ه د / م ص ع
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