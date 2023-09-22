الدوري الإسباني: (أتلتيك) يهزم (ألافيس) بثنائية نظيفة

الدوري الإسباني: (أتلتيك) يهزم (ألافيس) بثنائية نظيفة
التاريخ
9/22/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 9 (كونا) -- حقق (أتلتيك بلباو) الفوز على منافسه (ألافيس) بهدفين دون رد اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل انياكي ويليامز هدف التقدم في الدقيقة 18 فيما أضاف زميله أويهان سانسيت الهدف الثاني في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (مينديثوروثا).
وبهذه النتيجة حصد (أتلتيك) ثلاث نقاط جديدة رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة متساويا في عدد النقاط مع (جيرونا) الثالث و(برشلونة) الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند ست نقاط في المركز 14 بالترتيب العام للمسابقة.
وتجمع الجولة غدا السبت بين الوصيف (برشلونة) وضيفه (سيلتا) في المركز 16 وبين (جيرونا) الثالث و (مايوركا) ال15 بالترتيب فيما تجمع يوم الأحد المقبل بين (ريال مدريد) وجاره (أتلتيكو مدريد) السابع بالترتيب في أول مباراة (ديربي) بالموسم. (النهاية)
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