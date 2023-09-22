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الدوري الإسباني: (أتلتيك) يهزم (ألافيس) بثنائية نظيفة

9/22/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 9 (كونا) -- حقق (أتلتيك بلباو) الفوز على منافسه (ألافيس) بهدفين دون رد اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل انياكي ويليامز هدف التقدم في الدقيقة 18 فيما أضاف زميله أويهان سانسيت الهدف الثاني في الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب (مينديثوروثا).
وبهذه النتيجة حصد (أتلتيك) ثلاث نقاط جديدة رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب العام للمسابقة متساويا في عدد النقاط مع (جيرونا) الثالث و(برشلونة) الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (ألافيس) عند ست نقاط في المركز 14 بالترتيب العام للمسابقة.
وتجمع الجولة غدا السبت بين الوصيف (برشلونة) وضيفه (سيلتا) في المركز 16 وبين (جيرونا) الثالث و (مايوركا) ال15 بالترتيب فيما تجمع يوم الأحد المقبل بين (ريال مدريد) وجاره (أتلتيكو مدريد) السابع بالترتيب في أول مباراة (ديربي) بالموسم. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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