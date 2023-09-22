منتخب (الكويت) يخسر أمام نظيره (العماني) في خليجي الكريكت

منتخب (الكويت) يخسر أمام نظيره (العماني) في خليجي الكريكت
التاريخ
9/22/2023 11:24:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 22 - 9 (كونا) -- خسر منتخب (الكويت) للكريكت اليوم الجمعة أمام نظيرة (العماني) بنتيجة 103 ركضات مقابل 171 ركضة في بطولة الخليج الأولى للعبة للكريكت المقامة في الدوحة.
وأخفق منتخب (الكويت) للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارته امام المنتخب (القطري) مستضيف البطولة والمنتخب (الاماراتي) ليتجمد رصيده عند أربع نقاط.
وكان منتخب (الكويت) للعبة الكريكت استهل مشواره بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (143 - 142) ثم فاز على المنتخب البحريني بنتيجة (124 - 123).
وتقام البطولة بنظام الدوري وتجميع النقاط حيث يصل الفريقان اللذان يجمعان أكثر عدد من النقاط إلى الدور النهائي ليتحدد بعد ذلك بطل البطولة.
يذكر أن بطولة الخليج للعبة الكريكت التي تستضيفها قطر انطلقت في ال15 من الشهر الجاري وتختتم غدا السبت بمباراة تجمع منتخبي (عمان) و(الإمارات). (النهاية)
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