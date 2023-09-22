الجيش الصومالي: تصفية 27 عنصرا من ميلشيات الشباب خلال عملية عسكرية
التاريخ
9/22/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم الجمعة تصفية 27 عنصرا من ميليشيات الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في اقليم (شبيلى السفلى) في منطقة (مليق) الواقعة بين إقليم (مدق) و(غلغدود) وسط الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن العملية العسكرية التي تمت بالتعاون مع القوات الصديقة أسفرت كذلك عن تدمير ثلاثة مراكز عمليات تابعة للميليشيات المذكورة كان عناصرها يستخدمونها في عملياتهم.
وأضافت أن عناصر الجيش الوطني الصومالي تواصل عملياتها العسكرية ضد ميليشيات الشباب بشكل مكثف ما أدى الى تضاعف الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها تلك الميليشيات. (النهاية)
ا س م / ر ج
MENAFN22092023000071011013ID1107124693
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