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وزراء خارجية مجلس التعاون وبريطانيا يشددون على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها

9/22/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية.
جاء ذلك في بيان صدر عن الجانبين اليوم الجمعة حول الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة جيمس كليفرلي والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي يوم الاثنين الماضي.
وقال البيان إن الوزراء حثوا على استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لعام 2012 والنافذة قانونيا.
وجدد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم بمن فيهم الكويتيون المفقودون وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق بالتعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
كما ناقش الوزراء القضايا الإقليمية والعالمية واستعرضوا تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بينهما في كافة المجالات. (النهاية) ر ج

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