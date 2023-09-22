موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/22/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يشددون على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود - الكويتية العراقية.
الكويت - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.
موسكو - وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها صدت هجوما صاروخيا أوكرانيا استهدف مقر أسطول البحر الأسود في ميناء (سيفاستوبل) في شبه جزيرة القرم وتذكر أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض خمسة صواريخ أوكرانية وأن الهجوم أدى إلى إصابة مقر الأسطول بأضرار.
واشنطن - نقابة عمال السيارات بالولايات المتحدة تعلن عن توسيع الإضراب الذي بدأته منذ أسبوع في مواقع تابعة لشركات (جنرال موتورز) و(ستيلانتس) و(فورد) ليشمل 38 موقعا إضافيا إلى حين تعديل عقود العمال.
بروكسل - المجلس الأوروبي الذي يمثل زعماء دول الاتحاد الأوروبي ال27 يعتمد قرارا بشأن تشكيل البرلمان الأوروبي بإضافة 15 مقعدا جديدا للفترة البرلمانية (2024-2029) ما يزيد العدد الإجمالي لنواب البرلمان إلى 720 عضوا.
روما - وفاة رئيس الجمهورية الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة جورجيو نابوليتانو عن عمر ناهز 98 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض. (النهاية) ر ج
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