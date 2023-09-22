موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

الكويت - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.

موسكو - وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها صدت هجوما صاروخيا أوكرانيا استهدف مقر أسطول البحر الأسود في ميناء (سيفاستوبل) في شبه جزيرة القرم وتذكر أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض خمسة صواريخ أوكرانية وأن الهجوم أدى إلى إصابة مقر الأسطول بأضرار.

واشنطن - نقابة عمال السيارات بالولايات المتحدة تعلن عن توسيع الإضراب الذي بدأته منذ أسبوع في مواقع تابعة لشركات (جنرال موتورز) و(ستيلانتس) و(فورد) ليشمل 38 موقعا إضافيا إلى حين تعديل عقود العمال.

بروكسل - المجلس الأوروبي الذي يمثل زعماء دول الاتحاد الأوروبي ال27 يعتمد قرارا بشأن تشكيل البرلمان الأوروبي بإضافة 15 مقعدا جديدا للفترة البرلمانية (2024-2029) ما يزيد العدد الإجمالي لنواب البرلمان إلى 720 عضوا.

روما - وفاة رئيس الجمهورية الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة جورجيو نابوليتانو عن عمر ناهز 98 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض. (النهاية) ر ج