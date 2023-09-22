كييف : استهداف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

كييف : استهداف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي
التاريخ
9/22/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 22 أيلول(بترا) - أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها نفذت هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، فيما أكدت الأخيرة مقتل جندي واحد جراء الهجوم الأوكراني.
وقالت الدفاع الأوكرانية في بيان صحفي :"نفذت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما ناجحا على مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، بمقتل جندي واحد جراء ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي.
--(بترا)
س ح/ح أ
22/09/2023 23:35:43
MENAFN22092023000117011021ID1107124690
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