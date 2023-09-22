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كييف : استهداف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي

9/22/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 22 أيلول(بترا) - أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها نفذت هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، فيما أكدت الأخيرة مقتل جندي واحد جراء الهجوم الأوكراني.
وقالت الدفاع الأوكرانية في بيان صحفي :"نفذت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما ناجحا على مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، بمقتل جندي واحد جراء ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي.
--(بترا)
س ح/ح أ
22/09/2023 23:35:43

MENAFN22092023000117011021ID1107124690

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