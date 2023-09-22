روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية

موسكو 22 أيلول(بترا) -دعت روسيا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية لإعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين خلال مؤتمر: "ندعو الحكومة الأميركية إلى إعادة النظر في مواقفها واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمصادقة على المعاهدة دون أي مماطلة".

وأضاف: "نوجه دعوتنا كذلك إلى الدول السبع الأخرى التي يتوقف عليها دخول المعاهدة حيز التنفيذ".

--(بترا)

س ح/ح أ

22/09/2023 23:34:40