روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية
التاريخ
9/22/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 22 أيلول(بترا) -دعت روسيا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية لإعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين خلال مؤتمر: "ندعو الحكومة الأميركية إلى إعادة النظر في مواقفها واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمصادقة على المعاهدة دون أي مماطلة".
وأضاف: "نوجه دعوتنا كذلك إلى الدول السبع الأخرى التي يتوقف عليها دخول المعاهدة حيز التنفيذ".
--(بترا)
س ح/ح أ
22/09/2023 23:34:40
MENAFN22092023000117011021ID1107124689
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