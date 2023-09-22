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روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية

9/22/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 22 أيلول(بترا) -دعت روسيا، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية لإعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين خلال مؤتمر: "ندعو الحكومة الأميركية إلى إعادة النظر في مواقفها واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمصادقة على المعاهدة دون أي مماطلة".
وأضاف: "نوجه دعوتنا كذلك إلى الدول السبع الأخرى التي يتوقف عليها دخول المعاهدة حيز التنفيذ".
--(بترا)
س ح/ح أ
22/09/2023 23:34:40

MENAFN22092023000117011021ID1107124689

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