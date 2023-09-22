تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية مٌجددا

نيويورك 22 أيلول(بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الجمعة مٌجددا، ولم تستطع مع نهاية المعاملات من تعويض خسارة اليوميين الماضيين التي فاقت ألف نقطة.

وفي سوق نيويورك المالي، فان ارتفاع عائدات السندات ومخاوف أسعار الفائدة يدفعان الأسهم للانخفاض.

وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 106 نقاط ليغلق على 33963 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 12 نقطة ليصل الى 13211 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض 9 نقاط ليغلق عند 4320 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1781نقطة.

-- (بترا)

م د/ح أ

22/09/2023 23:20:42