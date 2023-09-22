تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية مٌجددا

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية مٌجددا
التاريخ
9/22/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 22 أيلول(بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الجمعة مٌجددا، ولم تستطع مع نهاية المعاملات من تعويض خسارة اليوميين الماضيين التي فاقت ألف نقطة.
وفي سوق نيويورك المالي، فان ارتفاع عائدات السندات ومخاوف أسعار الفائدة يدفعان الأسهم للانخفاض.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 106 نقاط ليغلق على 33963 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 12 نقطة ليصل الى 13211 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض 9 نقاط ليغلق عند 4320 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1781نقطة.
-- (بترا)
م د/ح أ
22/09/2023 23:20:42
MENAFN22092023000117011021ID1107124688
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