اربد: حفل إشهار كتاب بعنوان الطعام والطب الشعبي في الأردن

اربد: حفل إشهار كتاب بعنوان الطعام والطب الشعبي في الأردن
التاريخ
9/22/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 22 أيلول(بترا)- نظم منتدى أبناء اليرموك الثقافي بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد ونادي خرجا الرياضي في مقر النادي مساء اليوم، حفل إشهار كتاب للباحث في التراث الشعبي الأردني الدكتور أحمد شريف الزعبي بعنوان " الطعام والطب الشعبي في الأردن".
وخلال الحفل الذي أداره رئيس رابطة كتاب إربد الشاعر أحمد طناش شطناوي، وحضور عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين ، أكد المشاركون على أن هذا العمل المميز قام به خبير التراث الشعبي الأردني الزعبي وقد سبقه سبعة كتب ومنها كتاب "الأغاني الشعبية الأردنية، معجم اللهجة الحورانية، مضافات وتعاليل، حكايا شعبية أردنية، الألعاب الشعبية الأردنية، الجيش العربي، الحيوانات الأليفة والبرية في التراث الشعبي الأردني".
وأشار المتحدثون أن الفصل الأول من الكتاب قد أبرز تفاعل الإنسان الأردني مع منتجات بيئته من مزروعاته من القمح وغيره وكذلك منتجات الحيوانات والطيور، فاشتق من ذلك أطعمة شهية ومتعددة، أما الفصل الثاني فهو يتعلق بالمعتقدات الشعبية كالحسد والإصابة بالعين، والتداوي بالحجب والخرز الطبي.
أما الفصل الثالث فيتحدث عن الطب الشعبي، وما أبتكره الأجداد والآباء من أعشاب البيئة التي تستخدم كعلاجات لأوجاع البطن وأمراض العين، كما أبدع الأجداد في معالجة الكسور بأنواعها، وقيام سيدات كبيرات السن بمعالجة العديد من أمراض الأطفال.
وفي نهاية الحفل وزع رئيس المنتدى الدكتور حسن نعامنة الدروع التذكارية على جميع المكرمين.
--(بترا)
ع ع/ح أ
22/09/2023 23:16:55
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