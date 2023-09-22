اربد: حفل إشهار كتاب بعنوان الطعام والطب الشعبي في الأردن

إربد 22 أيلول(بترا)- نظم منتدى أبناء اليرموك الثقافي بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد ونادي خرجا الرياضي في مقر النادي مساء اليوم، حفل إشهار كتاب للباحث في التراث الشعبي الأردني الدكتور أحمد شريف الزعبي بعنوان " الطعام والطب الشعبي في الأردن".

وخلال الحفل الذي أداره رئيس رابطة كتاب إربد الشاعر أحمد طناش شطناوي، وحضور عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين ، أكد المشاركون على أن هذا العمل المميز قام به خبير التراث الشعبي الأردني الزعبي وقد سبقه سبعة كتب ومنها كتاب "الأغاني الشعبية الأردنية، معجم اللهجة الحورانية، مضافات وتعاليل، حكايا شعبية أردنية، الألعاب الشعبية الأردنية، الجيش العربي، الحيوانات الأليفة والبرية في التراث الشعبي الأردني".

وأشار المتحدثون أن الفصل الأول من الكتاب قد أبرز تفاعل الإنسان الأردني مع منتجات بيئته من مزروعاته من القمح وغيره وكذلك منتجات الحيوانات والطيور، فاشتق من ذلك أطعمة شهية ومتعددة، أما الفصل الثاني فهو يتعلق بالمعتقدات الشعبية كالحسد والإصابة بالعين، والتداوي بالحجب والخرز الطبي.

أما الفصل الثالث فيتحدث عن الطب الشعبي، وما أبتكره الأجداد والآباء من أعشاب البيئة التي تستخدم كعلاجات لأوجاع البطن وأمراض العين، كما أبدع الأجداد في معالجة الكسور بأنواعها، وقيام سيدات كبيرات السن بمعالجة العديد من أمراض الأطفال.

وفي نهاية الحفل وزع رئيس المنتدى الدكتور حسن نعامنة الدروع التذكارية على جميع المكرمين.

--(بترا)

ع ع/ح أ

22/09/2023 23:16:55