دي لاسال بطلا للدوري التصنيفي لأندية السيدات للكرة الطائرة

عمان 22 أيلول(بترا)- ظفر فريق دي لاسال بلقب الدوري التصنيفي لأندية السيدات للكرة الطائرة، بعد تغلبه على النصر.

وفاز دي لاسال في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بشوطين مقابل شوط.

وتوج لاسال بالكأس والميداليات الذهبية.

وكان فريق النصر تأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي على فريق مرصع، فيما جاء تأهل دي لاسال بعد الفوز على التعاون.

--(بترا)

ض ع/ح أ

22/09/2023 22:53:36