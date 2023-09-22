دي لاسال بطلا للدوري التصنيفي لأندية السيدات للكرة الطائرة

دي لاسال بطلا للدوري التصنيفي لأندية السيدات للكرة الطائرة
التاريخ
9/22/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول(بترا)- ظفر فريق دي لاسال بلقب الدوري التصنيفي لأندية السيدات للكرة الطائرة، بعد تغلبه على النصر.
وفاز دي لاسال في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بشوطين مقابل شوط.
وتوج لاسال بالكأس والميداليات الذهبية.
وكان فريق النصر تأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي على فريق مرصع، فيما جاء تأهل دي لاسال بعد الفوز على التعاون.
--(بترا)
ض ع/ح أ
22/09/2023 22:53:36
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