ولي العهد يجتمع في واشنطن بقادة أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية

ولي العهد يجتمع في واشنطن بقادة أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية
التاريخ
9/22/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
واشنطن 22 أيلول(بترا)- اجتمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الجمعة، بقادة أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات.
وأشار سمو ولي العهد في معرض حديثه إلى الجهود الوطنية المبذولة للنهوض في مجال الاقتصاد الرقمي، معربا عن فخره واعتزازه بالكفاءات الأردنية القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنحاء العالم.
وتبادل سموه الحديث مع الحضور حول مجالات تطوير البرمجيات، والشركات الناشئة، وهندسة الكمبيوتر، وتطور الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.
كما تطرق اللقاء إلى أنظمة الاتصالات، والبرمجيات المدمجة لصناعة السيارات، والتحول الرقمي، وهندسة الحلول السحابية.
وحضر اللقاء السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
--(بترا)
ح أ
22/09/2023 22:27:44
MENAFN22092023000117011021ID1107124685
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