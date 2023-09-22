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ولي العهد يجتمع في واشنطن بقادة أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية

9/22/2023 11:24:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 22 أيلول(بترا)- اجتمع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الجمعة، بقادة أعمال أردنيين متخصصين في قطاعات تكنولوجية مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات.
وأشار سمو ولي العهد في معرض حديثه إلى الجهود الوطنية المبذولة للنهوض في مجال الاقتصاد الرقمي، معربا عن فخره واعتزازه بالكفاءات الأردنية القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنحاء العالم.
وتبادل سموه الحديث مع الحضور حول مجالات تطوير البرمجيات، والشركات الناشئة، وهندسة الكمبيوتر، وتطور الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.
كما تطرق اللقاء إلى أنظمة الاتصالات، والبرمجيات المدمجة لصناعة السيارات، والتحول الرقمي، وهندسة الحلول السحابية.
وحضر اللقاء السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
--(بترا)
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22/09/2023 22:27:44

MENAFN22092023000117011021ID1107124685

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