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عرض ثانٍ لفيلم أبناء رمسيس فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. الليلة

9/22/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Youm7) يعرض مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، العرض الثانى للفيلم الفرنسي "أبناء رمسيس"، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة "المسابقة الرسمية"، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء، وهو الفيلم الذي تم اختياره أخيرًا ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

فيلم "أبناء رمسيس" الذي عرضه مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة من إخراج كليمانت كوجيتور، وتدور أحداثه في حي "كوت دور" الفرنسي ذا التركيبة السكانية المتنوعة، حيث يوجد العراف الموهوب "رمسيس"، والذي يشعر بالتهديد كغيره منأهل الحي بسبب
مجموعة من الشباب الجريء الذي يروع السكان، ولكن "رمسيس" يمتلك رؤية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.

ويقول الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة السينمائي ان كليمانت كوجيتور من المخرجين المهمين في السينما الفرنسية، فهو
صانع أفلام يجمع في أعماله بين السينما والفن المعاصر، درس في كلية فنون في توركون
بفرنسا، وعُرِض فيلمه الروائي الأول بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 2015 ، كما حصلت أفلامه على عدد من الجوائز.

تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست
في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما.


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