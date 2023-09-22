عرض ثانٍ لفيلم أبناء رمسيس فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. الليلة

عرض ثانٍ لفيلم أبناء رمسيس فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. الليلة
التاريخ
9/22/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Youm7) يعرض مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، العرض الثانى للفيلم الفرنسي "أبناء رمسيس"، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة "المسابقة الرسمية"، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء، وهو الفيلم الذي تم اختياره أخيرًا ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.
فيلم "أبناء رمسيس" الذي عرضه مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة من إخراج كليمانت كوجيتور، وتدور أحداثه في حي "كوت دور" الفرنسي ذا التركيبة السكانية المتنوعة، حيث يوجد العراف الموهوب "رمسيس"، والذي يشعر بالتهديد كغيره منأهل الحي بسبب
مجموعة من الشباب الجريء الذي يروع السكان، ولكن "رمسيس" يمتلك رؤية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.
ويقول الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة السينمائي ان كليمانت كوجيتور من المخرجين المهمين في السينما الفرنسية، فهو
صانع أفلام يجمع في أعماله بين السينما والفن المعاصر، درس في كلية فنون في توركون
بفرنسا، وعُرِض فيلمه الروائي الأول بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 2015 ، كما حصلت أفلامه على عدد من الجوائز.
تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست
في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما.
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