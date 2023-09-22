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أحمد مختار يقدم ورشة تمثيل بمسرح الشمس كمنحة من وزارة الثقافة للشباب

9/22/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم مدرب التمثيل الفنان أحمد مختا ورشة إعداد الممثل بمسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة المخرج محمد متولي، ولاختيار الموهوبين في التمثيل للحصول على منحة وزارة الثقافة المصرية، ومدة الورشة 3 شهور، وتقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .

المدرب والفنان أحمد مختار دائما يعرف التمثيل في بداية ورشه بأنه: تجسيد الواقع وليس نقد الواقع وهو تجسيد للحياة اليومية، وتجسيد أشخاص ومواقف، وهو فن نستخدم فيه الحركات والإيماءات وتوظيف كل حواس الإنسان، والتعبير بلغة الجسد كأداة لنقل المشاعر.

وجدير بالذكر أن الفنان أحمد مختار مخرج وممثل سينمائي ومسرحي ومذيع تلفزيوني، ومدرب لفنون الأداء ، كما أسس أكثر من فرقة ما زالت تعمل للآن وقام بإخراج العديد من الأعمال المسرحية، كما أخرج عدد من أفلام دينزني المدبلجة للعربية منها: (شركة المرعبين المتحدة ، حياة حشرة، مولان)، كما قام بأداء أدوار سينمائية في أفلام: "زوجة رجل مهم، المصير، ناصر 56"، وقام بالاشتراك في بطولة عدد من الأعمال المسرحية منها "هاملت، أوفيليا، الأستاذ، المؤلف، يا بهيه خبريني، كما أخرج أكثر من عمل مسرحي للجامعات المصرية وفاز أغلبها بأفضل عرض على مستوي الجامعات منها "مشعلوا الحرائق".



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