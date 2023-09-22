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تفاصيل حكاية ألفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب قبل عرضه غدًا

9/22/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ قناة on غدًا الأحد عرض أولى حلقات حكاية "الفريدو" بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمي، والذي يفتتح موسم "الأوف سيزون" على قنوات المتحدة.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

حكاية "ألفريدو" مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

كما تعاقدت الفنانة عائشة بن أحمد على بطولة الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" وتحمل اسم "روحى فيك" وهو من تأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، والمقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.


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