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ماستر كلاس لـ سلاف فواخرجى فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب.. الليلة

9/22/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ، ماستر كلاس للنجمة السورية سلاف فواخرجى على هامش تكريمها بدورته الأولى، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يذكر أن سلاف فواخرجي ممثلة سورية، درست بقسم الآثار في كلية الآداب بجامعة دمشق، كما درست الفنون التشكيلية في معهد أدهم إسماعيل للفنون بسوريا؛ وبدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من دراستها الجامعية، وذلك عندما اختارها المخرج ريمون بطرس لبطولة فيلمه "الترحال"، ثم قدمت فيلم "نسيم الروح" مع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد، للتوالى بعد ذلك أعمالها على الشاشة الكبيرة والتي بلغ عددها 15 فيلما.

وكان لسلاف حضورا مميزا على شاشة السينما المصرية من خلال فيلمي "حليم"، و"ليلة البيبي دول"، فيما قدمت في الدراما التليفزيونية عدد كبير من المسلسلات بين سوريا ومصر، من أبرزها أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع، وغيرها.

وخاضت سلاف تجربة الإخراج والإنتاج من خلال فيلمها "رسائل الكرز"، والذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية.



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