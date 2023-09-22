عروسة وحصان.. إسراء تحتفل بذكرى المولد النبوى بفن المجسمات

عروسة وحصان.. إسراء تحتفل بذكرى المولد النبوى بفن المجسمات
التاريخ
9/22/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Youm7) لسنوات طويلة كانت عروسة المولد والحصان تصنع بشكل رئيسي من السكر والحلوى، وكانت تستخدم كتحفة مؤقتة للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومع مرور الوقت، أصبح الكثيرون يتفنون في صناعتها بطريقة مميزة تسهل الاحتفاظ بها وبالذكريات المرتبطة بها لأطول وقت ممكن، ومن بينهم إسراء أنوار التي صممت
عروسة كبيرة لتكون ديكور مختلف لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
تحكي إسراء لـ اليوم السابع، بعد ما تخرجت في كلية التربية الفنية بدأت العمل في العديد من الأشغال اليدوية المختلفة، لكن حبي لفن المجسمات كان أكبر، فأنا دائمًا أحب أنفذ ديكورات تلائم المناسبات التي تحل علينا، من باب التغيير والفرحة بقدوم المناسبة فعلى سبيل المثال، قمت بتنفيذ عروسة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بمكونات مختلفة من الأقمشة والإكسسوارات، كلفني الوقت أكتر من أسبوع في صنعها لاحتوائها على الكثير من التفاصيل".
تنفيذ عروسة المولد
تابعت:" في البداية قمت بعمل مجسم من الخشب على شكل العروسة بدأت في التنفيذ بالألوان المائية الأقمشة والأوراق الكارتون في تنفيذ العروسة التي كان طولها 180سم وعرضها 100 سم، لم اكتفي بالعروسة فقط، فقررت أعمل حصان أيضًا للأطفال من باب البهجة والفرح، أيضًا كنت حريصة على أن يكون استخدمهم يصلح لديكور في المنزل أو أي مكان تعلمي خاص بالأطفال.
وتقول إسراء:" اشتغلت كل المجسمات الخاص بالأعياد، المواسم التي يتم الاحتفال بها، حرصت على تنفيذ بوجي وطمطم، حرصت أيضًا على تنفيذ فانوس رمضان، كل الذكريات التي مرت علينا تناولتها بفن المجسمات.
وتستكمل:" بالرغم من أن فكرة المجسمات كانت من باب الصدفة، كنت دائمًا اشتغل انفذ أشكال بالأوراق، حتى شاهدني والدي، فنالت إعجابه، بدأ في تشجيعي بشكل يومي، ساعدني على أن يكون فن المجسمات باب رزق لي ولأولادي، وبالرغم من أن الشكل العام للعمل يظهر خفته وسهولة صناعته لكن في حقيقة الأمر هو صعب جدًا يستغرق وقت وجهد بشكل كبير جدًا، أحيانا يستغرق أكثر 15 يوما شغل متواصل.
عروسة المولد من الأقمشة
عروسة المولد
المولد النبوي الشريف
حصان المولد النبوي
حصان المولد
حصان للاحتفال بالولد لنبوي الشريف
حصان من الورق
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