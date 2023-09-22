عروسة وحصان.. إسراء تحتفل بذكرى المولد النبوى بفن المجسمات

تحكي إسراء لـ اليوم السابع، بعد ما تخرجت في كلية التربية الفنية بدأت العمل في العديد من الأشغال اليدوية المختلفة، لكن حبي لفن المجسمات كان أكبر، فأنا دائمًا أحب أنفذ ديكورات تلائم المناسبات التي تحل علينا، من باب التغيير والفرحة بقدوم المناسبة فعلى سبيل المثال، قمت بتنفيذ عروسة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بمكونات مختلفة من الأقمشة والإكسسوارات، كلفني الوقت أكتر من أسبوع في صنعها لاحتوائها على الكثير من التفاصيل".

تابعت:" في البداية قمت بعمل مجسم من الخشب على شكل العروسة بدأت في التنفيذ بالألوان المائية الأقمشة والأوراق الكارتون في تنفيذ العروسة التي كان طولها 180سم وعرضها 100 سم، لم اكتفي بالعروسة فقط، فقررت أعمل حصان أيضًا للأطفال من باب البهجة والفرح، أيضًا كنت حريصة على أن يكون استخدمهم يصلح لديكور في المنزل أو أي مكان تعلمي خاص بالأطفال.

وتقول إسراء:" اشتغلت كل المجسمات الخاص بالأعياد، المواسم التي يتم الاحتفال بها، حرصت على تنفيذ بوجي وطمطم، حرصت أيضًا على تنفيذ فانوس رمضان، كل الذكريات التي مرت علينا تناولتها بفن المجسمات.

وتستكمل:" بالرغم من أن فكرة المجسمات كانت من باب الصدفة، كنت دائمًا اشتغل انفذ أشكال بالأوراق، حتى شاهدني والدي، فنالت إعجابه، بدأ في تشجيعي بشكل يومي، ساعدني على أن يكون فن المجسمات باب رزق لي ولأولادي، وبالرغم من أن الشكل العام للعمل يظهر خفته وسهولة صناعته لكن في حقيقة الأمر هو صعب جدًا يستغرق وقت وجهد بشكل كبير جدًا، أحيانا يستغرق أكثر 15 يوما شغل متواصل.



















