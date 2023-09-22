حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مولود برج الحمل يؤمن بمواجهة المعارك مهما كانت درجة شدتها، لديه قناعة أن المواجهة بشكل مستقيم وجهًا لوجه في الموقف تؤدى للخروج منتصراً. شخصية طموحة للغاية.



برج الحمل مغامر للوصول إلى أهدافه ولكنه أيضًا سريع الغضب وغير صبور. معروف بالتصرف باندفاع بنفس القدر من الحماس.

من مشاهير برج الحمل الفنانة شيرين عادل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.





سوف تحقق هدفا كبيرا طالما سعيت لأجله اليوم، ومن المتوقع أن تشغل موقعًا جديدًا فى العمل مما يعزز ثقتك بنفسك وقدرتك على الأداء المستقل.

من المحتمل أن تكون مشغولا بأمور أخرى، وتمنح اهتماما أقل لشريك حياتك، ولكنك ستحصل على الكثير من الدعم العملى والعاطفى من شريك حياتك. لذلك، تأكد من إظهار التقدير الخاص بك، حتى لو كان بشكل محدود.

العافية ليست مجرد حالة من الجسم ولكن أيضا حالة ذهنية واليوم هو أفضل يوم لتعرف ذلك لقد حان الوقت لإزالة فوضى عقلك وتتصالح مع من أنت حقا. وستشعر بالرضا الذى هرب منك لفترة طويلة.

الراحة والاسترخاء هى شعاراتك لهذا اليوم خاصة أنك مررت بأوقات صعبة فى الأيام القليلة الماضية، والآن حان الوقت لجنى ثمار العمل الخاص بك. لا تخطط لحفلة كبيرة. وبدلا من ذلك، تأخذ يوم واحد من التأمل الهادئ.





يشتهر مواليد

برج الثور

بأنهم فنانون. يستخدمون إحساسهم الفطري بالجمال لتحقيق أحلامهم،

بسهولة يساعدون الأخرين في تحقيق ما يريدون، يعشقون الموسيقى والأفلام .

مواليد برج الثور يتمتعون بصفات مميزة. إنهم عمليون ومستقرين، ويتمتعون بثبات وقوة الإرادة. يتمتعون بشخصية متوازنة وثقة في النفس، ويهتمون بالتفاصيل ويعملون بجد لتحقيق أهدافهم.

ومن مشاهير برج الثور الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى





سوف تستمتع اليوم بمكان عملك حيث يسوده جو من الألفة أكثر من أى وقت سابق، وقد تجد حماسة جديدة تسود جو العمل لديك اليوم ، كما أنك تتلقى الدعم النشط من زملائك لإتمام المسئوليات الخاصة بك.

اليوم مثالى لتصحيح أى مشاكل نشأت مؤخرا فى علاقتك مع الحبيب، ولكن لابد من أن تتخذ أنت الخطوة الأول ، وتضع كبريائك جانبا وتأخذ الأمور ببساطة أكثر، فشريكك سينتظر منك ذلك.

معناتك من التهاب الجيوب الأنفية بسبب إهمالك، فلابد من أن تتوخى الحذر لصحتك، كما أن مشاكل الأرق ترهقك فى هذه الأيام، ولذلك فعليك التخلى عن تناول الكافيين قبل التوجه للنوم.

سيكون لديك ميل قوى فى شراء الأشياء باندفاع، ولذلك فعليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة فى المال الذى أصبح يخرج عن نطاق السيطرة، لابد من أن تعرف الفرق بين الاحتياجات والرغبات.







مواليد برج الجدي من المعروف أنهم طموحون ومجتهدون. قادة وهذا من أهم ما يميزهم، لا يخشون تولي المسؤولية عاقلين جدًا هادئين في اتخاذ قرارتهم.

مواليد برج الجدى حساسون للغاية ومتأملون في أعماقهم. كل ما عليك فعله هو تجاوز حاجزهم القوى قبل أن تتمكن من رؤية جانبهم الناعم. فهم نادرا ما يحملون ضغينة.

ومن مشاهير برج الجدى جورج وسوف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.





عندما يوجه إليك رئيسك فى العمل أى انتقاد بخصوص عملك، فلا تأخذ الأمر على أعصابك وتقبل الأمر فالجميع يخطئون، كل ما يجب أن تركز عليه هو تطوير نفسك حتى تثبت له أنك جدير بالثقة .

شريك حياتك حتى وإن كان يعرف جيداً أنك تحبه، فهو بحاجة إلى سماع ذلك منك أكثر من مرة، وبأكثر من طريقة، حاول أن تعبر عن مشاعرك هذه كى لا تذبل مشاعره.

إن كنت تعانى من الحساسية امتنع عن السير فى تلك الأماكن التى يوجد بها روائح نفاذة، عليك كذلك المتابعة مع طبيب يتابع حالتك، وتذكر أن الاهتمام بالصحة أمر غاية فى الأهمية، فلا تتهاون فى هذا الأمر.

عندما تأتى أمامك فرصة لإظهار مواهبك، فلا تتردد أبدًا فى فعل ذلك، فالحياة أمامك عريضة وتفتح أبواها، لم تغلقها أنت، الفرص لا تأتى كثيراً فاستغلها.

لقد اكتسب برج الجوزاء سمعة سيئة لكونه مزدوج الشخصية غير مفهوم في تصرفاته، فهو من الشخصيات المحيرة لا يمكن فهمها بسهولة، لأنها متقلبة المزاج سريعًا.

إلا أن الجانب الإيجابي في مولود برج الجوزاء أنه إنسان مرح يحب الضحك والأصدقاء وقضاء أوقات طويلة معهم وخاصة في الطبيعة، يكره الأماكن المغلقة، منطلق يحب الحرية.

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان عبد الحليم حافظ ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





أنت تشعر بروح المغامرة الشديدة ومصمم على شق طريقك اليوم.

سوف تتغلب على جميع العقبات التي تعترض طريقك من خلال التصميم المطلق وقوة إرادتك.

الإحساس بالضعف أمام شريك حياتك ليس عيبًا، ولا يجعل صورتك مهزوزة أمامه، الحب دائمًا أن تعطى ثقة فى شريك حياتك، وأن يكون هو مصدر قوتك فى وقت الضعف، حاول أن تكون جرئ كعادتك ولا تخشى فى الحب لوم لائم.

تحقيق رغبتك فى خسارة الوزن يتطلب إرادة خاصة و ممارسة الرياضة ستساعدك كثيراً على تحقيق هدفك و تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سى مثل البرتقال تقوى من مناعتك، أنت تحتاج فقط إلى قرار جاد تتخذه وبعدها ستختفى الكثير من مشكلاتك.

تواجه مشكلات كثيرة مع شريك حياتك بسبب ضغوط الحياة، حاول أن تتعامل مع حبيبك بشكل أبسط من هذا حتى لا تفقد الكثير من جمال علاقتكما الرومانسية وتعيش معه مشاعر الاحتواء.









يتسم مولود برج الميزان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتي منها حرصه على تحقيق العدل بين الناس، كما إنه محبوب من الجميع ويتسم بالأناقة والتي تتضح في إطلالاته المختلفة.





يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى والتي منها حرصه على تحقيق التوازن في حياته، والتفاؤل الدائم والتردد في اتخاذ القرارات وعشقه الدائم للسفر.





ومن مشاهير

برج الميزان

النجم مايكل دوجلاس، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول مرة أخرى ولا تتراجع حتى تحقق ماتحلم به على أرض الواقع، كما عليك بالبحث عن أفكار جديدة تستطيع تطبيقها وتساعدك في زيادة دخلك المادي.





اعمل على تحسين علاقتك بشريك حياتك وتعلم الإنصات له جيداً، حتى يشعر باهتمامك بأرائه وإياك والإنفعال عليه طوال الوقت حتى لا تفسد علاقتكما .





حافظ على صحتك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، ولا تفرط في تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون حتى لا يزيد وزنك مع مرور الوقت.





يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، أن يتعلم من أخطائه السابقة، ولا يكررها مرة أخرى حتى ينجح في حياته ويعمل أيضاً على تحسين علاقته بشريك حياته.





يتسم مولود برج السرطان بالعديد من الصفات والتي منها حب العمل وإتقانه كما يعشق التحدى ويضع خطة لمنافسة من حوله، كما يميل للعيش في الخيال لبعض الوقت.





يتميز مولود برج السرطان بصفات أخرى منها عشقه لجميع أنواع الفنون، وحرصه على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته كما يعشق عائلته ويحرص على حمايتهم.





ومن مشاهير

برج السرطان

النجم توم كروز، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

اهتم بأدق التفاصيل في عملك ولا تتسرع في اتخاذ القرارات حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء، كما عليك بتحسين علاقتك بمن حولك من زملائك الفترة المقبلة.





لا تنفعل على شريك حياتك وناقشه بهدوء حتى لا تثير المشاكل معه، كما عليك بالتقرب من أفراد عائلته حتى تشعر بالأمان والسعادة مما يؤثر على حياتك بشكل إيجابى فيما بعد.





احرص على شرب الماء مع تناول السلطة الخضراء التي تحتوى على عناصر غذائية هامة يحتاجها جسمك طوال الوقت، حتى تحافظ على صحتك .





يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على تجديد حياته حتى يتخلص من شعوره الدائم بالملل، كما عليه أن يبحث عن أي شيء يجعله يقبل على الحياة.





يتميز مولود برج الدلو بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول مختلفة لمشاكله وتمتعه بشخصية مستقلة كما يسعى طوال الوقت لمساعدة من يحتاج إليه.





يتسم مولود برج الدلو أيضاً ببعض الصفات، والتي منها اهتمامه بصلة الرحم كما يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع ويمتلك حس فكاهى مميز.





ومن مشاهير

برج الدلو

النجمة جينيفر أنيستون، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

ناقش رؤسائك في أي فكرة تسعى لتطبيقها في عملك حتى تستفيد من أرائهم المختلفة وتطور من فكرتك، مما يساعد على إثبات ذاتك وموهبتك في عملك.





ابحث عن شريك حياة تشعر معه بالحب والدفء الذى تبحث عنه طوال الوقت ولم تجده، لعلك بهذه العلاقة العاطفية الجديدة تشعر بالسعادة التي تفتقدها.





يجب عليك أن تمارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط، واتبع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التي تحتاجها طوال الوقت.





يجب على مولود برج الدلو خلال الفترة المقبلة، أن يبحث عن شريك حياة يتوافق معه في الكثير من الصفات حتى يحافظ على صحته .





يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية قيادية تجبر الجميع على إحترامها، وتؤهله لتولى المناصب الإدارية في جميع المؤسسات التي يعمل بها.





يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الرومانسية والكرم كما يعمل على لفت أنظار من حوله طوال الوقت، كما يمتلك قوة إرادة وشجاعة تدفعه لمواجهة المخاطر.





ومن مشاهير

برج الأسد

الفنان رامي عياش، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

اتقن عملك وأجتهد ولا تدع فرصة لأحد بأن يرصد لك أي خطأ، حتى لا تتعرض للعقوبات كما عليك بإبتكار أفكار جديدة تساعدك على النجاح والتفوق.





اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك خلال الفترة المقبلة، وأصطحبه لأى مكان مرتبط بأجمل ذكرياتكما حتى تشعر بالدفء والحب وتجدد علاقتك به وتعود كما كانت في السابق.





اختار طعامك بعناية شديدة وتجنب الأطعمة الدسمة حتى تحافظ على رشاقتك، واحصل على قسط كافٍ من النوم ولا تترك نفسك فريسة للأفكار السلبية.





يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بعمله جيداً ويعمل على تقوية علاقته بشريك حياته حتى يعيش حياة مستقرة سعيدة كما كان يتمنى طوال الوقت.









مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أنه عاطفى ويملك مشاعر مرهفة حساسة ورقيقة، ويتعامل بشكل غير واقعى مع الأحداث مه حوله، وهو برج طيب لأقصى درجة.





مولود برج الحوت يتمتع بأنه لديه خيال عالى ويكتسب الأصدقاء من حوله بكل سهولة دون مجهود منه، ومحب لمن حوله، ولا يعرف الحقد ولا يفكر بالأمور الصغيرة التافهة.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك حتى تكون قادر على الصمود أمام التحديات المختلفة وتحقق كل أحلامك دفعة واحدة، مع أعطاء النصيحة لمن يحتاجها من حولك.





حاول أن تنسى أي علاقة عاطفية أنتهت منذ فترة وتابع حياتك بشكل جاد، مع شريك حياة مستقبلى يعرف قيمتك ويقدرك ويدعمك طوال حياتك لتشعر بالأمان بجواره والحب.





لا تقف تحت أشعة الشمس الحارة، وألتزم بالطعام الصحى المتوازن، مع تنظيم مواعيد النوم وعدم السهر لوقت متأخر من الليل، وقلل من تناول المسكنات الخاصة بالصداع.





حاول أن تخلق التوازن بين حياتك الشخصية والعملية، وأبتعد عن كل ما هو يشتت انتباهك مع التركيز على القيام بكل الأعمال والمهام الموكلة إليك وأنهيها بسرعة.





مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه قدرة غير عادية على مواجهة أي مشكلة بكل شجاعة يحسد عليها، ويجد لها أكثر من حل، ويملك ذكاء نادر.





مولود برج العقرب يتمتع بمقدرة عالية على تحقيق كل الأهداف التي يريدها مهما كانت التحديات ولديه مشاعر رومانسية حساسة، وجاذبية تجذب له العديد من الأصدقاء.





ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.





حاول أن تتناول وجبة الإفطار قبل النزول من المنزل في الصباح، لأنها أهم وجبة في اليوم، مع ممارسة رياضة الجرى في الهواء الطلق، وضرورة شرب الماء خلال اليوم.





لديك مقدرة عالية على التأثير على من حولك بكل سهولة، مع القدرة الكبيرة على أخذ قرارت سليمة في وقتها، لأن الوقت الصحيح هو أهم شيء، لتحقق كل أحلامك لتصبح حقيقة على أرض الواقع.





مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أنه من السهل الأعتماد عليه في كل المواقف بكل سهولة، ولديه عشق بالتفاصيل الدقيقة وكثير الأهتمام بها، وناجح في كل مجال يعمل به.





مولود برج العذراء يتمتع بأنه لبق وإجتماعى من الطراز الأول، ويشعر بالخجل العالى والتوتر الشديد من أقل شيء يحدث من حوله، ولكنه ينتقد كل تحركات الناس.





ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

حاول أن ترشد من نفقاتك المالية وكن حريص وأنت تشترى الأشياء التي تحتاجها فقط، مع أدخار بعض المال الذى لديك لتشعر بالأمان عند الحصول على أموال في المستقبل.





أقضى بعض الوقت مع شريك الحياة لتعوضه عى كثرة إنشغالك فىة العمل وسهرك لوقت متأخر من الليل، وتحدث معه بكل هدوء وأمتنان، ليشعر بحبك ومشاعرك الرقيقة.

مارس رياضة اليوجا لتستمد منها السلام النفسى والهدوء، لتشعر بالتركيز في حياتك، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة، للحصول على جسم رشيق.





حاول أن تقوم بعمل بعض الأعمال التطوعية في حياتك، لتكون ذي قيمة في المجتمع، وأعطف على المحتاج دون أن يطلب، وتلك الأعمال الخيرية ستجعل حياتك أفضل وروحك طيبة.





مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك القدرة الكبيرة على إقناع من حوله برأيه بكل سهولة، مع حب السفر لدول كثيرة للشعور بمزيد من الحرية.





مولود برج القوس يتمتع بأن له نظرة فلسفية منطقية لكل ما يحدث حوله، ويملك ذكاء فطرى ولكنه لا يأخذ حذره في معظم الأوقات مما يجعله مهمل من كثرة تفائله.





ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.





تعلم لغة جديدة، لتكون قادر على التواصل مع ناس من ثقافات مختلفة لمزيد من تبادل المعلومات حتى تنقل عملك للخارج وتفيد شركتك، وتكون محط الأنظار ويتخذك الجميع قدوة.





تعرف على الشخص الذى تشعر معه بالإنجذاب ولا تخاف من الرفض، إذا كان يشعر بك ستجده سعيد لأنك تحدثت معه، وكن واثق من نفسك وبقدراتك لتعيش حياة أسرية جيدة.





حاول أن تقلل من تناول الطعام الذى يحتوى على السعرات الحرارية العالية، ومارس الرياضة بشكل منتظم، مع تنظيم مواعيد النوم للشعور بالراحة والإستراخاء.

حدد وقت مع الأصدقاء القدامى لقضاء أمسية جميلة لتستمد معهم الذكريات السعيدة، مع الحرص على أخذ قسط من الراحة للحصول على بعض الإستجمام للقدرة على مواصلة العمل.







مولود

برج الجدى

من أكثر الناس التي تتميز بالانضباط في كافة أمور حياتها، يلتزم بكافة القواعد والقوانين، إنسان واضح في التعامل مع الأخرين، ونشيط جدًا يكره الكسل ينجز عمله بمنتهى الجدية .

مولود برج الجدى هادئ يتميز، لديه حكمة في التصرف مع الأخرين، مفكر ومثقف يجيد التصرف في المواقف الصعبة، محب لغيره وخاصة أسرته.

ومن مشاهير برج الجدى أصاله ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

بالرغم ما تعرضت له من أزمات فى بداية العام إلا أنه سوف تتخلص منه بالأشهر الأخيرة، وسوف تستطيع تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض هذه الخسارة التى تعرضت لها.

هناك احتمال كبير أن تجد نصفك الآخر، هذه الأيام من خلال مقابلة أحد الزملاء الجدد فى مجال العمل، فاستعد للحياه العاطفية الجديدة، وكن متسع القلب وحاول أن تتقبل الاختلاف .

احرص على استقرار حالتك الصحية بقدر الإمكان، فاليوم ستشعر ببعض الضغوط النفسية فى العمل، حاول أن تكون هادئ ولا تنزعج من الأحداث، كل شيء سيمر بسلام

تبدأ هذه الأيام فى أداء الكثير من النشاطات الجديدة وتهتم بأعمال وخدمات تساعد بها الآخرون، وتغوص فى بعض التفاصيل التى تكشف لك عن جديد والكثير من المفاجآت.