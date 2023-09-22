حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

(MENAFN- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى. برج الحمل.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر: يومك سعيد
مولود برج الحمل يؤمن بمواجهة المعارك مهما كانت درجة شدتها، لديه قناعة أن المواجهة بشكل مستقيم وجهًا لوجه في الموقف تؤدى للخروج منتصراً. شخصية طموحة للغاية. برج الحمل فى حظك اليوم
23 سبتمبر
مشاهير برج الحمل
برج الحمل مغامر للوصول إلى أهدافه ولكنه أيضًا سريع الغضب وغير صبور. معروف بالتصرف باندفاع بنفس القدر من الحماس.
من مشاهير برج الحمل الفنانة شيرين عادل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
شرين عادل
حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى
سوف تحقق هدفا كبيرا طالما سعيت لأجله اليوم، ومن المتوقع أن تشغل موقعًا جديدًا فى العمل مما يعزز ثقتك بنفسك وقدرتك على الأداء المستقل. حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي
من المحتمل أن تكون مشغولا بأمور أخرى، وتمنح اهتماما أقل لشريك حياتك، ولكنك ستحصل على الكثير من الدعم العملى والعاطفى من شريك حياتك. لذلك، تأكد من إظهار التقدير الخاص بك، حتى لو كان بشكل محدود. حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحى
العافية ليست مجرد حالة من الجسم ولكن أيضا حالة ذهنية واليوم هو أفضل يوم لتعرف ذلك لقد حان الوقت لإزالة فوضى عقلك وتتصالح مع من أنت حقا. وستشعر بالرضا الذى هرب منك لفترة طويلة.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل الفترة القادمة
الراحة والاسترخاء هى شعاراتك لهذا اليوم خاصة أنك مررت بأوقات صعبة فى الأيام القليلة الماضية، والآن حان الوقت لجنى ثمار العمل الخاص بك. لا تخطط لحفلة كبيرة. وبدلا من ذلك، تأخذ يوم واحد من التأمل الهادئ.
برج الثور.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر: يوم عمل جيد
يشتهر مواليد برج الثور فى حظك حظك اليوم
برج الثور
بأنهم فنانون. يستخدمون إحساسهم الفطري بالجمال لتحقيق أحلامهم،
بسهولة يساعدون الأخرين في تحقيق ما يريدون، يعشقون الموسيقى والأفلام .
23 سبتمبر
مواليد برج الثور يتمتعون بصفات مميزة. إنهم عمليون ومستقرين، ويتمتعون بثبات وقوة الإرادة. يتمتعون بشخصية متوازنة وثقة في النفس، ويهتمون بالتفاصيل ويعملون بجد لتحقيق أهدافهم. مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى
روبرت باتينسون حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى
سوف تستمتع اليوم بمكان عملك حيث يسوده جو من الألفة أكثر من أى وقت سابق، وقد تجد حماسة جديدة تسود جو العمل لديك اليوم ، كما أنك تتلقى الدعم النشط من زملائك لإتمام المسئوليات الخاصة بك. حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى
اليوم مثالى لتصحيح أى مشاكل نشأت مؤخرا فى علاقتك مع الحبيب، ولكن لابد من أن تتخذ أنت الخطوة الأول ، وتضع كبريائك جانبا وتأخذ الأمور ببساطة أكثر، فشريكك سينتظر منك ذلك. حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى
معناتك من التهاب الجيوب الأنفية بسبب إهمالك، فلابد من أن تتوخى الحذر لصحتك، كما أن مشاكل الأرق ترهقك فى هذه الأيام، ولذلك فعليك التخلى عن تناول الكافيين قبل التوجه للنوم. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة
سيكون لديك ميل قوى فى شراء الأشياء باندفاع، ولذلك فعليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة فى المال الذى أصبح يخرج عن نطاق السيطرة، لابد من أن تعرف الفرق بين الاحتياجات والرغبات.
برج الجدى.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر:طور من شغلك
مواليد برج الجدي من المعروف أنهم طموحون ومجتهدون. قادة وهذا من أهم ما يميزهم، لا يخشون تولي المسؤولية عاقلين جدًا هادئين في اتخاذ قرارتهم. برج الجدى فى حظك اليوم
23 سبتمبر
مواليد برج الجدى حساسون للغاية ومتأملون في أعماقهم. كل ما عليك فعله هو تجاوز حاجزهم القوى قبل أن تتمكن من رؤية جانبهم الناعم. فهم نادرا ما يحملون ضغينة. مشاهير برج الجدي
ومن مشاهير برج الجدى جورج وسوف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
جورج وسوف
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى
عندما يوجه إليك رئيسك فى العمل أى انتقاد بخصوص عملك، فلا تأخذ الأمر على أعصابك وتقبل الأمر فالجميع يخطئون، كل ما يجب أن تركز عليه هو تطوير نفسك حتى تثبت له أنك جدير بالثقة . حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى
شريك حياتك حتى وإن كان يعرف جيداً أنك تحبه، فهو بحاجة إلى سماع ذلك منك أكثر من مرة، وبأكثر من طريقة، حاول أن تعبر عن مشاعرك هذه كى لا تذبل مشاعره. حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى
إن كنت تعانى من الحساسية امتنع عن السير فى تلك الأماكن التى يوجد بها روائح نفاذة، عليك كذلك المتابعة مع طبيب يتابع حالتك، وتذكر أن الاهتمام بالصحة أمر غاية فى الأهمية، فلا تتهاون فى هذا الأمر. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة
عندما تأتى أمامك فرصة لإظهار مواهبك، فلا تتردد أبدًا فى فعل ذلك، فالحياة أمامك عريضة وتفتح أبواها، لم تغلقها أنت، الفرص لا تأتى كثيراً فاستغلها. برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر : اهتم بشريك حياتك
لقد اكتسب برج الجوزاء سمعة سيئة لكونه مزدوج الشخصية غير مفهوم في تصرفاته، فهو من الشخصيات المحيرة لا يمكن فهمها بسهولة، لأنها متقلبة المزاج سريعًا. برج الجوزاء فى حظك اليوم
23 سبتمبر
إلا أن الجانب الإيجابي في مولود برج الجوزاء أنه إنسان مرح يحب الضحك والأصدقاء وقضاء أوقات طويلة معهم وخاصة في الطبيعة، يكره الأماكن المغلقة، منطلق يحب الحرية. شاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان عبد الحليم حافظ ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
عبد الحليم حافظ
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
أنت تشعر بروح المغامرة الشديدة ومصمم على شق طريقك اليوم.
سوف تتغلب على جميع العقبات التي تعترض طريقك من خلال التصميم المطلق وقوة إرادتك.
حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى
الإحساس بالضعف أمام شريك حياتك ليس عيبًا، ولا يجعل صورتك مهزوزة أمامه، الحب دائمًا أن تعطى ثقة فى شريك حياتك، وأن يكون هو مصدر قوتك فى وقت الضعف، حاول أن تكون جرئ كعادتك ولا تخشى فى الحب لوم لائم. حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
تحقيق رغبتك فى خسارة الوزن يتطلب إرادة خاصة و ممارسة الرياضة ستساعدك كثيراً على تحقيق هدفك و تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سى مثل البرتقال تقوى من مناعتك، أنت تحتاج فقط إلى قرار جاد تتخذه وبعدها ستختفى الكثير من مشكلاتك. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:
تواجه مشكلات كثيرة مع شريك حياتك بسبب ضغوط الحياة، حاول أن تتعامل مع حبيبك بشكل أبسط من هذا حتى لا تفقد الكثير من جمال علاقتكما الرومانسية وتعيش معه مشاعر الاحتواء.
برج الميزان.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر: حاول مرة أخرى
يتسم مولود برج الميزان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتي منها حرصه على تحقيق العدل بين الناس، كما إنه محبوب من الجميع ويتسم بالأناقة والتي تتضح في إطلالاته المختلفة.
برج الميزان فى حظك اليوم 23 سبتمبر
يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى والتي منها حرصه على تحقيق التوازن في حياته، والتفاؤل الدائم والتردد في اتخاذ القرارات وعشقه الدائم للسفر.
مشاهير برج الميزان
ومن مشاهير
برج الميزان
النجم مايكل دوجلاس، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى
حاول مرة أخرى ولا تتراجع حتى تحقق ماتحلم به على أرض الواقع، كما عليك بالبحث عن أفكار جديدة تستطيع تطبيقها وتساعدك في زيادة دخلك المادي.
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اعمل على تحسين علاقتك بشريك حياتك وتعلم الإنصات له جيداً، حتى يشعر باهتمامك بأرائه وإياك والإنفعال عليه طوال الوقت حتى لا تفسد علاقتكما .
برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى
حافظ على صحتك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، ولا تفرط في تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون حتى لا يزيد وزنك مع مرور الوقت.
برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، أن يتعلم من أخطائه السابقة، ولا يكررها مرة أخرى حتى ينجح في حياته ويعمل أيضاً على تحسين علاقته بشريك حياته. برج السرطان.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر: جدد حياتك
يتسم مولود برج السرطان بالعديد من الصفات والتي منها حب العمل وإتقانه كما يعشق التحدى ويضع خطة لمنافسة من حوله، كما يميل للعيش في الخيال لبعض الوقت.
برج السرطان فى حظك اليوم 23 سبتمبر
يتميز مولود برج السرطان بصفات أخرى منها عشقه لجميع أنواع الفنون، وحرصه على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته كما يعشق عائلته ويحرص على حمايتهم.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير
برج السرطان
النجم توم كروز، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى
اهتم بأدق التفاصيل في عملك ولا تتسرع في اتخاذ القرارات حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء، كما عليك بتحسين علاقتك بمن حولك من زملائك الفترة المقبلة.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
لا تنفعل على شريك حياتك وناقشه بهدوء حتى لا تثير المشاكل معه، كما عليك بالتقرب من أفراد عائلته حتى تشعر بالأمان والسعادة مما يؤثر على حياتك بشكل إيجابى فيما بعد.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى
احرص على شرب الماء مع تناول السلطة الخضراء التي تحتوى على عناصر غذائية هامة يحتاجها جسمك طوال الوقت، حتى تحافظ على صحتك .
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على تجديد حياته حتى يتخلص من شعوره الدائم بالملل، كما عليه أن يبحث عن أي شيء يجعله يقبل على الحياة. برج الدلو.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر: ناقش رؤسائك
يتميز مولود برج الدلو بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول مختلفة لمشاكله وتمتعه بشخصية مستقلة كما يسعى طوال الوقت لمساعدة من يحتاج إليه.
برج الدلو فى حظك اليوم 23 سبتمبر
يتسم مولود برج الدلو أيضاً ببعض الصفات، والتي منها اهتمامه بصلة الرحم كما يتمتع بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع ويمتلك حس فكاهى مميز.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير
برج الدلو
النجمة جينيفر أنيستون، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى
ناقش رؤسائك في أي فكرة تسعى لتطبيقها في عملك حتى تستفيد من أرائهم المختلفة وتطور من فكرتك، مما يساعد على إثبات ذاتك وموهبتك في عملك.
حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى
ابحث عن شريك حياة تشعر معه بالحب والدفء الذى تبحث عنه طوال الوقت ولم تجده، لعلك بهذه العلاقة العاطفية الجديدة تشعر بالسعادة التي تفتقدها.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى
يجب عليك أن تمارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط، واتبع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التي تحتاجها طوال الوقت.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الدلو خلال الفترة المقبلة، أن يبحث عن شريك حياة يتوافق معه في الكثير من الصفات حتى يحافظ على صحته . برج الأسد.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر: اتقن عملك
يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية قيادية تجبر الجميع على إحترامها، وتؤهله لتولى المناصب الإدارية في جميع المؤسسات التي يعمل بها.
برج الأسد فى حظك اليوم 23 سبتمبر
يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الرومانسية والكرم كما يعمل على لفت أنظار من حوله طوال الوقت، كما يمتلك قوة إرادة وشجاعة تدفعه لمواجهة المخاطر.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير
برج الأسد
الفنان رامي عياش، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى
اتقن عملك وأجتهد ولا تدع فرصة لأحد بأن يرصد لك أي خطأ، حتى لا تتعرض للعقوبات كما عليك بإبتكار أفكار جديدة تساعدك على النجاح والتفوق.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك خلال الفترة المقبلة، وأصطحبه لأى مكان مرتبط بأجمل ذكرياتكما حتى تشعر بالدفء والحب وتجدد علاقتك به وتعود كما كانت في السابق.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى
اختار طعامك بعناية شديدة وتجنب الأطعمة الدسمة حتى تحافظ على رشاقتك، واحصل على قسط كافٍ من النوم ولا تترك نفسك فريسة للأفكار السلبية.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بعمله جيداً ويعمل على تقوية علاقته بشريك حياته حتى يعيش حياة مستقرة سعيدة كما كان يتمنى طوال الوقت.
برج الحوت.. حظك اليوم السبت
23
سبتمبر:لا تشتت انتباهك
مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أنه عاطفى ويملك مشاعر مرهفة حساسة ورقيقة، ويتعامل بشكل غير واقعى مع الأحداث مه حوله، وهو برج طيب لأقصى درجة.
برج الحوت في حظك اليوم
23
سبتمبر
مولود برج الحوت يتمتع بأنه لديه خيال عالى ويكتسب الأصدقاء من حوله بكل سهولة دون مجهود منه، ومحب لمن حوله، ولا يعرف الحقد ولا يفكر بالأمور الصغيرة التافهة.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني:
ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك حتى تكون قادر على الصمود أمام التحديات المختلفة وتحقق كل أحلامك دفعة واحدة، مع أعطاء النصيحة لمن يحتاجها من حولك.
برج الحوت حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
حاول أن تنسى أي علاقة عاطفية أنتهت منذ فترة وتابع حياتك بشكل جاد، مع شريك حياة مستقبلى يعرف قيمتك ويقدرك ويدعمك طوال حياتك لتشعر بالأمان بجواره والحب.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي:
لا تقف تحت أشعة الشمس الحارة، وألتزم بالطعام الصحى المتوازن، مع تنظيم مواعيد النوم وعدم السهر لوقت متأخر من الليل، وقلل من تناول المسكنات الخاصة بالصداع.
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
حاول أن تخلق التوازن بين حياتك الشخصية والعملية، وأبتعد عن كل ما هو يشتت انتباهك مع التركيز على القيام بكل الأعمال والمهام الموكلة إليك وأنهيها بسرعة.
برج العقرب.. حظك اليوم السبت
23
سبتمبر:التفكير خارج الصندوق
مولود برج العقرب يتميز بعدة صفات منها أن لديه قدرة غير عادية على مواجهة أي مشكلة بكل شجاعة يحسد عليها، ويجد لها أكثر من حل، ويملك ذكاء نادر.
برج العقرب في حظك اليوم
23
سبتمبر
مولود برج العقرب يتمتع بمقدرة عالية على تحقيق كل الأهداف التي يريدها مهما كانت التحديات ولديه مشاعر رومانسية حساسة، وجاذبية تجذب له العديد من الأصدقاء.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني: قد تشعر بالشغف الشديد مما يجعل لديك حماسة للحصول على الكثير من النجاح والتوفيق، لقدرتك الكبيرة على التفكير خارج الصندوق وعبقريتك الواضحة.
برج العقرب حظك اليوم
على الصعيد العاطفي: احتوى شريك الحياة بشكل كبير، مع التحدث له عن تقديرك له ووقوفه بجوارك، والذهاب معه لرحلة مميزة لمكان جديد لزيادة الروابط العاطفية، بينكما لحياة مستقرة سعيدة.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول أن تتناول وجبة الإفطار قبل النزول من المنزل في الصباح، لأنها أهم وجبة في اليوم، مع ممارسة رياضة الجرى في الهواء الطلق، وضرورة شرب الماء خلال اليوم.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لديك مقدرة عالية على التأثير على من حولك بكل سهولة، مع القدرة الكبيرة على أخذ قرارت سليمة في وقتها، لأن الوقت الصحيح هو أهم شيء، لتحقق كل أحلامك لتصبح حقيقة على أرض الواقع.
برج العذراء.. حظك اليوم السبت
23
سبتمبر:أعمال تطوعية
مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أنه من السهل الأعتماد عليه في كل المواقف بكل سهولة، ولديه عشق بالتفاصيل الدقيقة وكثير الأهتمام بها، وناجح في كل مجال يعمل به.
برج العذراء في حظك اليوم
23
سبتمبر
مولود برج العذراء يتمتع بأنه لبق وإجتماعى من الطراز الأول، ويشعر بالخجل العالى والتوتر الشديد من أقل شيء يحدث من حوله، ولكنه ينتقد كل تحركات الناس.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:
حاول أن ترشد من نفقاتك المالية وكن حريص وأنت تشترى الأشياء التي تحتاجها فقط، مع أدخار بعض المال الذى لديك لتشعر بالأمان عند الحصول على أموال في المستقبل.
برج العذراء حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
أقضى بعض الوقت مع شريك الحياة لتعوضه عى كثرة إنشغالك فىة العمل وسهرك لوقت متأخر من الليل، وتحدث معه بكل هدوء وأمتنان، ليشعر بحبك ومشاعرك الرقيقة.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:
مارس رياضة اليوجا لتستمد منها السلام النفسى والهدوء، لتشعر بالتركيز في حياتك، مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة، للحصول على جسم رشيق.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
حاول أن تقوم بعمل بعض الأعمال التطوعية في حياتك، لتكون ذي قيمة في المجتمع، وأعطف على المحتاج دون أن يطلب، وتلك الأعمال الخيرية ستجعل حياتك أفضل وروحك طيبة.
برج القوس.. حظك اليوم السبت
23
سبتمبر:خذ قسط من الراحة
مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يمتلك القدرة الكبيرة على إقناع من حوله برأيه بكل سهولة، مع حب السفر لدول كثيرة للشعور بمزيد من الحرية.
برج القوس في حظك اليوم
23
سبتمبر
مولود برج القوس يتمتع بأن له نظرة فلسفية منطقية لكل ما يحدث حوله، ويملك ذكاء فطرى ولكنه لا يأخذ حذره في معظم الأوقات مما يجعله مهمل من كثرة تفائله.
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني:
تعلم لغة جديدة، لتكون قادر على التواصل مع ناس من ثقافات مختلفة لمزيد من تبادل المعلومات حتى تنقل عملك للخارج وتفيد شركتك، وتكون محط الأنظار ويتخذك الجميع قدوة.
برج القوس حظك اليوم
على الصعيد العاطفي:
تعرف على الشخص الذى تشعر معه بالإنجذاب ولا تخاف من الرفض، إذا كان يشعر بك ستجده سعيد لأنك تحدثت معه، وكن واثق من نفسك وبقدراتك لتعيش حياة أسرية جيدة.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحي:
حاول أن تقلل من تناول الطعام الذى يحتوى على السعرات الحرارية العالية، ومارس الرياضة بشكل منتظم، مع تنظيم مواعيد النوم للشعور بالراحة والإستراخاء. برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
حدد وقت مع الأصدقاء القدامى لقضاء أمسية جميلة لتستمد معهم الذكريات السعيدة، مع الحرص على أخذ قسط من الراحة للحصول على بعض الإستجمام للقدرة على مواصلة العمل.
برج الجدى.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر: مكاسب معنوية
مولود برج الجدى فى حظك اليوم 23 سبتمبر
برج الجدى
من أكثر الناس التي تتميز بالانضباط في كافة أمور حياتها، يلتزم بكافة القواعد والقوانين، إنسان واضح في التعامل مع الأخرين، ونشيط جدًا يكره الكسل ينجز عمله بمنتهى الجدية .
مولود برج الجدى هادئ يتميز، لديه حكمة في التصرف مع الأخرين، مفكر ومثقف يجيد التصرف في المواقف الصعبة، محب لغيره وخاصة أسرته. مشاهير برج الجدي
ومن مشاهير برج الجدى أصاله ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى
بالرغم ما تعرضت له من أزمات فى بداية العام إلا أنه سوف تتخلص منه بالأشهر الأخيرة، وسوف تستطيع تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض هذه الخسارة التى تعرضت لها. حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى
هناك احتمال كبير أن تجد نصفك الآخر، هذه الأيام من خلال مقابلة أحد الزملاء الجدد فى مجال العمل، فاستعد للحياه العاطفية الجديدة، وكن متسع القلب وحاول أن تتقبل الاختلاف . حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى
احرص على استقرار حالتك الصحية بقدر الإمكان، فاليوم ستشعر ببعض الضغوط النفسية فى العمل، حاول أن تكون هادئ ولا تنزعج من الأحداث، كل شيء سيمر بسلام توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة
تبدأ هذه الأيام فى أداء الكثير من النشاطات الجديدة وتهتم بأعمال وخدمات تساعد بها الآخرون، وتغوص فى بعض التفاصيل التى تكشف لك عن جديد والكثير من المفاجآت.