وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بجميع أنواع الشعر

تساعد هذه الوصفة على تقوية الشعر ولمعانه وإزالة الزيوت الزائدة بالإضافة إلى تنظيف فروة الرأس وذلك من خلال تحضير بيضة واحدة و1⁄2 ليمون ووعاء نظيف وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم خفق البيضة مع فصل بياض البيض ثم عصر نصف ليمونة في وعاء وخلط بياض البيض مع زيت جوز الهند للحصول على قوام مثالي، ثم تبليل الشعر ثم وضع الخليط على الشعر بالكامل، وارتداء قبعة الاستحمام ثم الانتظار لمدة 30-45 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم، مع تكرار ذلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم مما يساعد على تقليل تجعد الشعر وإزالة القشرة .

تساعد هذه الوصفة على إزالة خلايا الجلد الميت من فروة الرأس، كما تعمل على ترطيبه وتغذيته وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتان كبيرتان من السكر البني، ووعاء نظيف، ثم خلط جميع المكونات في وعاء للحصول على قوام يشبه المعجون ووضعه على الشعر مع الانتظار لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو وبلسم خفيف، مع تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتقليل تجعد الأطراف وتقصفه.

تساعد هذه الوصفة على تغذية الشعر التالف وتعزيز نموه وترطيبه وذلك من خلال تحضير ثمرة أفوكادو وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، مع ملعقة كبيرة عسل، ووعاء نظيف، ثم هرس الأفوكادو ووضعه في وعاء مع إضافة زيت جوز الهند والعسل وخلط المكونات معاً ووضعه على شعر جاف، مع التدليك بلطف لعدة دقائق ثم ارتداء قبعة دش والانتظار لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو وبلسم خفيف، مع تكرار الوصفة مرتين للحصول على نتائج إيجابية.

تساعد هذه الوصفة في الحفاظ على صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر الممتاز، مع ملعقة كبيرة من جل الصبار، و4-5 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري، ووعاء نظيف ثم خلط المكونات معاً حتى الحصول على خليط متجانس، ثم وضع الخليط على شعر غير مبلل، مع التركيز على الجذور، ثم ارتداء قبعة دش والانتظار لمدة 15 دقيقة تقريباً، ثم غسل الشعر بشامبو وبلسم خفيف مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.