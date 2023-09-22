وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بجميع أنواع الشعر

وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بجميع أنواع الشعر
التاريخ
9/22/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Youm7) تحرص المرأة طوال الوقت على العناية بشعرها، لذلك تطلع على كل المكونات الطبيعية التي تساعدها علي تحقيق ذلك، مثل زيت جوز الهند، الذى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للشعر، لذلك نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالشعر، وفقًا لما ذكره موقع " thebeautyholic ". وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بجميع أنواع الشعر وصفة زيت جوز الهند للعناية بالشعر الدهني
تساعد هذه الوصفة على تقوية الشعر ولمعانه وإزالة الزيوت الزائدة بالإضافة إلى تنظيف فروة الرأس وذلك من خلال تحضير بيضة واحدة و1⁄2 ليمون ووعاء نظيف وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ثم خفق البيضة مع فصل بياض البيض ثم عصر نصف ليمونة في وعاء وخلط بياض البيض مع زيت جوز الهند للحصول على قوام مثالي، ثم تبليل الشعر ثم وضع الخليط على الشعر بالكامل، وارتداء قبعة الاستحمام ثم الانتظار لمدة 30-45 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم، مع تكرار ذلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم مما يساعد على تقليل تجعد الشعر وإزالة القشرة .
زيت جوز الهند للعناية بجميع أنواع الشعر وصفة زيت جوز الهند للعناية بالشعر الجاف
تساعد هذه الوصفة على إزالة خلايا الجلد الميت من فروة الرأس، كما تعمل على ترطيبه وتغذيته وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتان كبيرتان من السكر البني، ووعاء نظيف، ثم خلط جميع المكونات في وعاء للحصول على قوام يشبه المعجون ووضعه على الشعر مع الانتظار لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو وبلسم خفيف، مع تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتقليل تجعد الأطراف وتقصفه.
وصفات من زيت جوز الهند للعناية بجميع أنواع الشعر وصفة زيت جوز الهند للشعر التالف
تساعد هذه الوصفة على تغذية الشعر التالف وتعزيز نموه وترطيبه وذلك من خلال تحضير ثمرة أفوكادو وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، مع ملعقة كبيرة عسل، ووعاء نظيف، ثم هرس الأفوكادو ووضعه في وعاء مع إضافة زيت جوز الهند والعسل وخلط المكونات معاً ووضعه على شعر جاف، مع التدليك بلطف لعدة دقائق ثم ارتداء قبعة دش والانتظار لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو وبلسم خفيف، مع تكرار الوصفة مرتين للحصول على نتائج إيجابية.
وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بجميع أنواع الشعر وصفة زيت جوز الهند لنمو الشعر
تساعد هذه الوصفة في الحفاظ على صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر الممتاز، مع ملعقة كبيرة من جل الصبار، و4-5 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري، ووعاء نظيف ثم خلط المكونات معاً حتى الحصول على خليط متجانس، ثم وضع الخليط على شعر غير مبلل، مع التركيز على الجذور، ثم ارتداء قبعة دش والانتظار لمدة 15 دقيقة تقريباً، ثم غسل الشعر بشامبو وبلسم خفيف مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
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