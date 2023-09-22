تعلمى تحديد شكل الحاجب المناسب لشكل وجهك.. فى خطوات بسيطة
التاريخ
9/22/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن لشكل
الحواجب الجيدة أن تجعل وجهك جذابًا على الفور، ولهذا السبب من المهم رسم حواجبك وتشكيلها لتناسب شكل وجهك.
أشكال رسومات الحواجب متعددة ولكن ليس كل نمط يناسب الجميع، ومهما كان المظهر الذي تبحث عنه، فمن المهم تصميمه ليناسب شكل وجهك. هناك المزيد عن كيفية اختيار رسمة الحاجب المناسبة لشكل الوجه كما ذكره موقع"Style Craze"
رسم خريطة الحاجب
ضعي القلم الرصاص على جانب أنفك وامسكيه بزاوية تجاه الزاوية الداخلية لعينك. لا ينبغي أن يكون قلم الرصاص فوق منطقة العين. حيث تلامس حافة القلم الرصاص خط الحاجب، هذه هي بداية حاجبك ويجب أن تكون نقطة البداية.
بعد ذلك، أمسكي القلم على جانب أنفك، بشكل مستقيم فوق العين وعند النقطة التي يصل فيها إلى عظمة الحاجب ارسمى قوسك.
أخيرًا، ضعي القلم على حافة أنفك وحاذيه مع الزاوية الخارجية لعينيك للعثور على نهاية حاجبك.
كيفية العثور على شكل الحاجب المناسب
بالإضافة إلى استخدام هذه الخدعة المفيدة لرسم حواجبك، يجب عليك أيضًا مراعاة شكل وجهك عندما يتعلق الأمر بتحديد شكل الحاجب المناسب لك.
كيفية العثور على شكل الحاجب المناسب لك
القاعدة الذهبية هي اختيار شكل الحاجب المعاكس لشكل وجهك. على سبيل المثال، إذا كان لديك وجه طويل، فيجب أن تختاري قوسًا منخفضًا وحواجب مستقيمة وطويلة لإضافة عرض لوجهك.
أفضل شكل للحواجب للوجه الدائري
إذا كان لديك وجه مستدير حيث يكون طول وعرض وجهك متماثلين تقريبًا، فيجب عليك اختيار قوس مرتفع للمساعدة في فتح الوجه.
أفضل شكل للحواجب للوجه الطويل
إذا كان طول وجهك ضعف العرض تقريبًا، فيجب عليك اختيار حواجب ذات قوس منخفض ومستقيمة وممدودة لتقسيم شكل الوجه الطويل وإضافة العرض. أفضل شكل حواجب للوجه المربع
أصحاب الوجه المربع سيكون لديهم خط فك قريب من ارتفاع وعرض الوجه تقريبًا. لتنعيم خط الفك على شكل وجه مربع، ارفعي الحواجب بأقواس ناعمة، وأعطي الحواجب لمسة نهائية غير محددة بشكل عام، تجنبي الحواجب الحادة والزاوية. أفضل شكل حواجب للوجه المستطيل
على غرار شكل الوجه الطويل، يبلغ طول الوجوه المستطيلة ضعف العرض تقريبًا ولكن مع فك أكثر تحديدًا.
اختاري أشكال الحاجب الأكثر اكتمالًا وغير المنظمة للمساعدة في تقليل حجم الجبهة. كما أن الأقواس الناعمة والمنحنية قليلاً ستساعد على تنعيم خط الفك أيضًا. أفضل شكل حواجب للوجه المثلث
إذا كان لديك خط فك أعرض من جبهتك، فيمكنك تنعيم الملامح عن طريق إضافة حجم وامتلاء للحواجب. أفضل الحواجب للوجه على شكل قلب
حافظي على الأقواس منخفضة ومنحنية، ولا تضغطي ذيل الحواجب إلى الأسفل.
الوجوه على شكل قلب تكون أعرض عند الجبهة منها عند الفك، ولها ذقن مدبب، لذا فإن الحواجب السميكة قليلاً يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين الملامح. أفضل الحواجب للوجه الماسي
إذا كان لديك جبهة صغيرة وذقن مدببة وعظام وجنتين عريضتين، فيجب عليك الحفاظ على أقواس حواجبك مستديرة لتنعيم بنية الوجه الماسية. أفضل الحواجب للوجه البيضاوي
أشكال الوجه البيضاوية متماثلة للغاية، لذا التزمي بقوس بسيط وتأكدي من أن حواجبك تبدأ وتنتهي على نفس المستوى.
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