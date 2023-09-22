تعلمى تحديد شكل الحاجب المناسب لشكل وجهك.. فى خطوات بسيطة

أشكال رسومات الحواجب متعددة ولكن ليس كل نمط يناسب الجميع، ومهما كان المظهر الذي تبحث عنه، فمن المهم تصميمه ليناسب شكل وجهك. هناك المزيد عن كيفية اختيار رسمة الحاجب المناسبة لشكل الوجه كما ذكره موقع"Style Craze"

ضعي القلم الرصاص على جانب أنفك وامسكيه بزاوية تجاه الزاوية الداخلية لعينك. لا ينبغي أن يكون قلم الرصاص فوق منطقة العين. حيث تلامس حافة القلم الرصاص خط الحاجب، هذه هي بداية حاجبك ويجب أن تكون نقطة البداية.

بعد ذلك، أمسكي القلم على جانب أنفك، بشكل مستقيم فوق العين وعند النقطة التي يصل فيها إلى عظمة الحاجب ارسمى قوسك.

أخيرًا، ضعي القلم على حافة أنفك وحاذيه مع الزاوية الخارجية لعينيك للعثور على نهاية حاجبك.





بالإضافة إلى استخدام هذه الخدعة المفيدة لرسم حواجبك، يجب عليك أيضًا مراعاة شكل وجهك عندما يتعلق الأمر بتحديد شكل الحاجب المناسب لك.





القاعدة الذهبية هي اختيار شكل الحاجب المعاكس لشكل وجهك. على سبيل المثال، إذا كان لديك وجه طويل، فيجب أن تختاري قوسًا منخفضًا وحواجب مستقيمة وطويلة لإضافة عرض لوجهك.





إذا كان لديك وجه مستدير حيث يكون طول وعرض وجهك متماثلين تقريبًا، فيجب عليك اختيار قوس مرتفع للمساعدة في فتح الوجه.





إذا كان طول وجهك ضعف العرض تقريبًا، فيجب عليك اختيار حواجب ذات قوس منخفض ومستقيمة وممدودة لتقسيم شكل الوجه الطويل وإضافة العرض.

أصحاب الوجه المربع سيكون لديهم خط فك قريب من ارتفاع وعرض الوجه تقريبًا. لتنعيم خط الفك على شكل وجه مربع، ارفعي الحواجب بأقواس ناعمة، وأعطي الحواجب لمسة نهائية غير محددة بشكل عام، تجنبي الحواجب الحادة والزاوية.

على غرار شكل الوجه الطويل، يبلغ طول الوجوه المستطيلة ضعف العرض تقريبًا ولكن مع فك أكثر تحديدًا.

اختاري أشكال الحاجب الأكثر اكتمالًا وغير المنظمة للمساعدة في تقليل حجم الجبهة. كما أن الأقواس الناعمة والمنحنية قليلاً ستساعد على تنعيم خط الفك أيضًا.

إذا كان لديك خط فك أعرض من جبهتك، فيمكنك تنعيم الملامح عن طريق إضافة حجم وامتلاء للحواجب.

حافظي على الأقواس منخفضة ومنحنية، ولا تضغطي ذيل الحواجب إلى الأسفل.

الوجوه على شكل قلب تكون أعرض عند الجبهة منها عند الفك، ولها ذقن مدبب، لذا فإن الحواجب السميكة قليلاً يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن بين الملامح.

إذا كان لديك جبهة صغيرة وذقن مدببة وعظام وجنتين عريضتين، فيجب عليك الحفاظ على أقواس حواجبك مستديرة لتنعيم بنية الوجه الماسية.

أشكال الوجه البيضاوية متماثلة للغاية، لذا التزمي بقوس بسيط وتأكدي من أن حواجبك تبدأ وتنتهي على نفس المستوى.

