8 عادات سيئة تبعدك عن تحقيق أهدافك.. تخلص منها الآن

لن تكون إنسانًا منتجًا إذا قمت بتحديد الأهداف الخاطئة.

يركز العديد من الأشخاص على الأشياء الخاطئة، المهام اليومية الصغيرة أو عوامل التشتيت التي تمنعهم من معالجة المشروع الحقيقي. خذ بعض الوقت للتفكير فيما تركز جهودك عليه. هل هي ذات معنى؟ هل سيساعدك ذلك على المضي قدمًا في عملك أو حياتك الشخصية أو علاقتك؟ هل سيكون له تأثير معقول على حياتك؟ هذه هي الأهداف التي يجب التركيز عليها. ومن الممكن تأجيل أو نسيان مشاريع أخرى أصغر حجماً وأقل أهمية.

كم من الوقت تقضيه على الفيسبوك كل يوم؟ أظهرت أحدث دراسة أن المستخدم العادي يقضي ساعتين و22 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي. هل يمنحك هذا شيئًا ذا معنى أم أنك تهدر أغلى مواردك؟ عليك التحكم في عوامل التشتيت من خلال توفير بيئة عمل نظيفة ومحدودة.

قد تعتقد أن قضاء كل وقتك في المكتب هو السبيل لتحقيق أهدافك المهنية. هذا غير صحيح، لقد أكدت العديد من الدراسات بالفعل حقيقة أن ساعات العمل الطويلة في المكتب لا تجعلك أكثر إنتاجية. حدد هدفًا يوميًا واحد مع قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والأحباء. أو مارس التمارين الرياضية، وتناول الأطعمة المناسبة، واخرج واستمتع بأشعة الشمس. الحياة المتوازنة هي الطريقة الأولى لتحقيق أهدافك المهنية والشخصية.

هل تجد أنه من المستحيل رفض الأشخاص الذين يطلبون منك معروفًا؟ أنت تؤذي نفسك فقط عندما لا تستطيع رفض رغبة شخص ما. إن عدم القدرة على قول لا سوف يجعلك في النهاية مثقلًا جدًا بحيث ستجد أنه من المستحيل أن تزدهر وتقدم الأداء الأمثل. تعلم كيفية وضع حدود صحية. وساعد الآخرين إذا كان لديك الوقت لذلك.

يمنعك نهج كل شيء أو لا شيء من تحقيق أهدافك، حتى لو كانت النتيجة لا ترقى إلى متطلباتك الخاصة. تخلص من الكمالية واحتفل بالنجاحات، حتى لو كنت تتخيل شيئًا مختلفًا، ستجد نفسك قريبًا وأكثر قدرة على الاسترخاء وتقدير إنجازاتك.

إن قلة النوم المزمنة أمر شائع في هذا اليوم وهذا العصر، ولكنها مشكلة خطيرة تحتاج إلى معالجتها الآن. تظهر الأبحاث أنك بحاجة إلى السماح لجسمك بالراحة من أجل الحفاظ على مستوى إنتاجية مرتفع. يشعر الأشخاص الذين ينامون 7.5 ساعة على الأقل كل ليلة بأنهم أكثر سعادة وإنتاجية من أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة.

"لا أستطيع أن أفعل ذلك." أنا لست جيدًا بما يكفي لإكمال المشروع بمفردي." الحديث السلبي عن النفس هو شيء يشاركه معظمنا. وبغض النظر عن هذه الحقيقة، فهي ضارة ويجب القضاء عليها في مهدها. الحد من المعتقدات يحد من إمكاناتك. ابدأ بالتركيز على الأشياء التي يمكنك القيام بها، والأنشطة التي تجيدها.

في حين أن الكافيين يمكن أن يعزز طاقتك، فإن الاعتماد المفرط على المشروبات التي تحتوي على الكافيين يعد عادة صغيرة سامة تحتاج إلى معالجتها. المشروبات التي تحتوي على الكافيين تسبب الجفاف. إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فستشعر بالخمول وستفقد التركيز بسرعة. الحصول على المزيد من الأكسجين وخفض مستوى الكافيين يمكن أن يغير ذلك.