8 عادات سيئة تبعدك عن تحقيق أهدافك.. تخلص منها الآن

8 عادات سيئة تبعدك عن تحقيق أهدافك.. تخلص منها الآن
التاريخ
9/22/2023 11:24:09 PM
(MENAFN- Youm7) "أنت عدو نفسك" مقولة طالما سمعناها كثيرًا، ويمكن أن ينطبق هذا القول على كل جانب من جوانب الحياة تقريبًا، هناك العديد من العادات والسلوكيا السامة التي يمكن أن تمنع أي إنسان عن تحقيق أهدافه، ويمكن لأى شخص التغلب على هذه العادات التي سيتطلب الأمر مجهود، ولكن إذا اتخاذنا العملية خطوة خطوة خطوة سيؤدي إلى تحسينات فعلية وملحوظة كما عرضها موقع" Insider".
عادات الناجحين 1. تحديد الأهداف الخاطئة
لن تكون إنسانًا منتجًا إذا قمت بتحديد الأهداف الخاطئة. 2. تشتيت انتباهك بالأشياء اليومية
يركز العديد من الأشخاص على الأشياء الخاطئة، المهام اليومية الصغيرة أو عوامل التشتيت التي تمنعهم من معالجة المشروع الحقيقي. خذ بعض الوقت للتفكير فيما تركز جهودك عليه. هل هي ذات معنى؟ هل سيساعدك ذلك على المضي قدمًا في عملك أو حياتك الشخصية أو علاقتك؟ هل سيكون له تأثير معقول على حياتك؟ هذه هي الأهداف التي يجب التركيز عليها. ومن الممكن تأجيل أو نسيان مشاريع أخرى أصغر حجماً وأقل أهمية.
كم من الوقت تقضيه على الفيسبوك كل يوم؟ أظهرت أحدث دراسة أن المستخدم العادي يقضي ساعتين و22 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي. هل يمنحك هذا شيئًا ذا معنى أم أنك تهدر أغلى مواردك؟ عليك التحكم في عوامل التشتيت من خلال توفير بيئة عمل نظيفة ومحدودة. 3. أن تكون مدمن عمل
قد تعتقد أن قضاء كل وقتك في المكتب هو السبيل لتحقيق أهدافك المهنية. هذا غير صحيح، لقد أكدت العديد من الدراسات بالفعل حقيقة أن ساعات العمل الطويلة في المكتب لا تجعلك أكثر إنتاجية. حدد هدفًا يوميًا واحد مع قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والأحباء. أو مارس التمارين الرياضية، وتناول الأطعمة المناسبة، واخرج واستمتع بأشعة الشمس. الحياة المتوازنة هي الطريقة الأولى لتحقيق أهدافك المهنية والشخصية.
العمل لفترات طويلة 4. قول نعم دائمًا
هل تجد أنه من المستحيل رفض الأشخاص الذين يطلبون منك معروفًا؟ أنت تؤذي نفسك فقط عندما لا تستطيع رفض رغبة شخص ما. إن عدم القدرة على قول لا سوف يجعلك في النهاية مثقلًا جدًا بحيث ستجد أنه من المستحيل أن تزدهر وتقدم الأداء الأمثل. تعلم كيفية وضع حدود صحية. وساعد الآخرين إذا كان لديك الوقت لذلك. 5. نهج كل شيء أو لا شيء
يمنعك نهج كل شيء أو لا شيء من تحقيق أهدافك، حتى لو كانت النتيجة لا ترقى إلى متطلباتك الخاصة. تخلص من الكمالية واحتفل بالنجاحات، حتى لو كنت تتخيل شيئًا مختلفًا، ستجد نفسك قريبًا وأكثر قدرة على الاسترخاء وتقدير إنجازاتك. 6. قلة النوم
إن قلة النوم المزمنة أمر شائع في هذا اليوم وهذا العصر، ولكنها مشكلة خطيرة تحتاج إلى معالجتها الآن. تظهر الأبحاث أنك بحاجة إلى السماح لجسمك بالراحة من أجل الحفاظ على مستوى إنتاجية مرتفع. يشعر الأشخاص الذين ينامون 7.5 ساعة على الأقل كل ليلة بأنهم أكثر سعادة وإنتاجية من أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة. 7. السماح للأفكار السلبية بتحديد قدراتك
"لا أستطيع أن أفعل ذلك." أنا لست جيدًا بما يكفي لإكمال المشروع بمفردي." الحديث السلبي عن النفس هو شيء يشاركه معظمنا. وبغض النظر عن هذه الحقيقة، فهي ضارة ويجب القضاء عليها في مهدها. الحد من المعتقدات يحد من إمكاناتك. ابدأ بالتركيز على الأشياء التي يمكنك القيام بها، والأنشطة التي تجيدها. 8. شرب الكثير من القهوة
في حين أن الكافيين يمكن أن يعزز طاقتك، فإن الاعتماد المفرط على المشروبات التي تحتوي على الكافيين يعد عادة صغيرة سامة تحتاج إلى معالجتها. المشروبات التي تحتوي على الكافيين تسبب الجفاف. إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، فستشعر بالخمول وستفقد التركيز بسرعة. الحصول على المزيد من الأكسجين وخفض مستوى الكافيين يمكن أن يغير ذلك.
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