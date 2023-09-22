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4 استثمارات متاحة لصندوق التنمية المستدامة.. تعرف عليها

9/22/2023 11:24:05 PM
(MENAFN- Youm7) استحدثت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مادة جديدة بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار تنمية مستدامة، تستثمر في المشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، ويتكون هيكل استثمارات الصندوق على الأخص مما يأتي:



1- أسهم وصكوك تمويل للشركات والمشروعات التي تعمل في مجالات التنمية المستدامة وغيرها من الأدوات المالية التي تدعم التنمية المستدامة.



2- أدوات الدين الصادرة عن شركات تعمل في مشروعات التنمية المستدامة، على ألا يقل التصنيف الائتماني لها عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.



3- وثائق صناديق استثمار التنمية المستدامة الأخرى التي تتوافق مع أغراض الصندوق.



4- الودائع البنكية وتحت الطلب وأذون الخزانة وغيرها من أدوات السيولة طبقًا للنسب المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.



ويلتزم مدير الصندوق بإعداد دراسة فنية ومالية لكل استثمار يرغب الصندوق في إنشائه أو المشاركة فيه أو الاستحواذ عليه أو إدارته.





يذكر أن صندوق استثمار التنمية المستدامة، هو صندوق يهدف للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، ويجوز طرح وثائقه طرحًا عامًا أو خاصًا.



وسبق أن أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.







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