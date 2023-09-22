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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. CIB فى الصدارة بـ1.9 مليار جنيه

9/22/2023 11:24:05 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 31.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 408.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.



وجاء في المركز الثالث "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 1.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 500.5 مليون جنيه، ثم " مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 28.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 445.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 26.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 360.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 28.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 340.5 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 5.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 325.7 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 155.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 324 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك"، بحجم تداول 11.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 312.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك" بحجم تداول بلغ 26.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 246.2 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 20080.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3828.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5675.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 24219.13 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 5410.45 نقطة.







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