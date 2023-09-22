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الحكومة: ترسية محطتين أو ثلاث لتحلية المياه قبل نهاية سبتمبر

9/22/2023 11:24:05 PM
(MENAFN- Youm7) تستهدف الحكومة، ترسية محطتين أو ثلاث لتحلية المياه لمستثمرين استراتيجيين قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة عدد محطات تحلية المياه للوصول إلى 10 ملايين متر مكعب مياه محلاة يوميًا بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير حكومي.



وتمتلك مصر 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ 11 محطة تحلية بطاقة إجمالية 228 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة للمحطات التي تم وجارٍ تنفيذها إلى 1.44 مليون م3/يوم.



وللوصول إلى مستهدف 10 ملايين م3/يوم من المياه المحلاة، تنفذ الحكومة خطة استراتيجية للتحلية، والتي تم إعدادها لتغطية الاحتياجات المطلوبة بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل تم الانتهاء من تأهيل 17 تحالفًا محليًا وعالميًاَ تجهيزًا لبدء أعمال التنفيذ بمحطات التحلية ضمن الخطة.



وستنفذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه على 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وجرى تخصيص 8 قطع أراضٍ لتنفيذ مشروعات محطات تحلية بإجمالي طاقة 804 آلاف م3/يوم، من بين 21 مشروعا رئيسيًا بالأسبقية الأولى سيتم تنفيذها في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم.



وسيتم تنفيذ 21 مشروعًا رئيسيًا بالأسبقية الأولى في 10 محافظات، بإجمالي طاقة 3.4 مليون م3/يوم، موزعة بين تنفيذ 4 مشروعات رئيسية لتحلية مياه البحر بمحافظة مطروح بطاقة 335 ألف م3/يوم، بالحمام، والضبعة، والعلمين، وشرق رأس الحكمة، و4 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر بإجمالي طاقة 85 ألف م3/يوم، في رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم.



وفي محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروع رئيسي في رأس سدر، بطاقة 70 ألف م3/يوم، وكذا مشروعين في محافظة الإسماعيلية، بطاقة مليون م3/يوم، بفايد وشرق الإسماعيلية، ومشروع بغرب بورسعيد بطاقة 466 ألف م3/يوم، ومشروع بمدينة السويس بطاقة 409 ألف م3/يوم، ومشروع بجمصة بالدقهلية بطاقة 35 ألف م3/يوم، ومشروعين بمحافظة البحيرة، بطاقة 455 الف م3/يوم، برشيد وإدكو.



وفي محافظة كفر الشيخ ينفذ مشروع بالحامول بطاقة 30 ألف م3/يوم، و 4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بإجمالي طاقة 465 الف م3/يوم في شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية وأبو قير ورأس التين.







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