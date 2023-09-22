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341 مليون جنيه زيادة في رؤوس أموال شركات البورصة خلال 17 يومًا

9/22/2023 11:24:04 PM
(MENAFN- Youm7) رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 22.4 مليار جنيه حتى يوم 17 سبتمبر الجاري، وذلك بعد زيادة 34 شركة رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 مليون جنيه في مايو، و1.4 مليار جنيه في يونيو، و11.5 مليار جنيه خلال يوليو، و1.147 مليار جنيه خلال أغسطس، و341 مليون جنيه خلال أول 17 يوم من شهر سبتمبر.



وزادت شركتا العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمبير-ايكون، رؤوس أموالها من 1.008 مليار سهم إلى 1.520 مليار سهم بقيمة 127.9 مليون جنيه للأولى، ومن 121.25 مليون سهم إلى 145 مليون سهم بقيمة 97 مليون جنيه للثانية.



وسبق أن رفعت 32 شركة رأس مالها، وهم: البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي، وبنك القاهرة، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والتشخيص المتكاملة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والملتقى العربي للاستثمارات، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسبيد ميديكال، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والألومنيوم العربية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات، والمطورون العرب القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة.



وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.



البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.



ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.







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