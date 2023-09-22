جاليرى الزمالك يفتتح معرض لحن النور لـ عماد إبراهيم.. اعرف موعده

وقال جاليرى الزمالك في بيانه "يسجل على الأبيض بعضًا من حكايات البشر العابرين في حياتنا، أولئك الذين يجيدون فعل الهدم من أجل البناء، والذين يخرجون من ظلام الحياة وقسوتها إلى النور بطاقة الصمود والاستمرار والعطاء، وحين حمل القلم الجاف الأسود بين يديه، لم يكن الفنان عماد إبراهيم يتخيل أن يطلق هذا الوسيط الجديد عليه - إذ لم يسبق وأن وظف القلم الجاف بأعماله الفنية من قبل، هذا القدر من التعبير لاسيما وقد اعتاد رسم أعماله الشبيهة بالفحم.

وأوضح بيان جاليرى الزمالك، "حكايات عمال البناء والتشطيبات الذين جاءوا إلى بيته لإجراء بعض التجديدات، صوت هدم الجدران، ذلك الغبار الذي غلفهم بالكامل ليخرجوا منه بملامح جديدة، يتماهون من خلالها مع الجدران التي يهدمونها، يتحولون لتماثيل حجرية تنبض بتفاصيل الحياة، كلها أشياء تداخلت في مخيلة الفنان، مع صوت الأقلام التي حملها بين يديه، تنساب بقوة التعبير على المسطح الأبيض، وبصوت يشبه صوت المنشار، الذي يمتزج مع صوت أم كلثوم الذي يتسلل إلى أذنه، فالعمال لا يجيدون عملهم دون الاستماع إليها .