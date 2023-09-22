جاليرى الزمالك يفتتح معرض لحن النور لـ عماد إبراهيم.. اعرف موعده

جاليرى الزمالك يفتتح معرض لحن النور لـ عماد إبراهيم.. اعرف موعده
التاريخ
9/22/2023 11:24:00 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد جاليرى الزمالك ، لتقديم معرض "لحن.. النور" للفنان عماد إبراهيم، وذلك يوم الأحد 24 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور لفيف من الشخصيات الفنية.
وقال جاليرى الزمالك في بيانه "يسجل على الأبيض بعضًا من حكايات البشر العابرين في حياتنا، أولئك الذين يجيدون فعل الهدم من أجل البناء، والذين يخرجون من ظلام الحياة وقسوتها إلى النور بطاقة الصمود والاستمرار والعطاء، وحين حمل القلم الجاف الأسود بين يديه، لم يكن الفنان عماد إبراهيم يتخيل أن يطلق هذا الوسيط الجديد عليه - إذ لم يسبق وأن وظف القلم الجاف بأعماله الفنية من قبل، هذا القدر من التعبير لاسيما وقد اعتاد رسم أعماله الشبيهة بالفحم.
وأوضح بيان جاليرى الزمالك، "حكايات عمال البناء والتشطيبات الذين جاءوا إلى بيته لإجراء بعض التجديدات، صوت هدم الجدران، ذلك الغبار الذي غلفهم بالكامل ليخرجوا منه بملامح جديدة، يتماهون من خلالها مع الجدران التي يهدمونها، يتحولون لتماثيل حجرية تنبض بتفاصيل الحياة، كلها أشياء تداخلت في مخيلة الفنان، مع صوت الأقلام التي حملها بين يديه، تنساب بقوة التعبير على المسطح الأبيض، وبصوت يشبه صوت المنشار، الذي يمتزج مع صوت أم كلثوم الذي يتسلل إلى أذنه، فالعمال لا يجيدون عملهم دون الاستماع إليها .
MENAFN22092023000132011024ID1107124669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.