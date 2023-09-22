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فعاليات اليوم.. افتتاح معرض أنغام بصرية وحفل فرقة تراث سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

9/22/2023 11:24:00 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



تعقد ندوة لمناقشة كتاب "متاهة الاسكافي" للشاعر الكبير عبد المنعم رمضان، في الخامسة والنصف مساء بالمركز الدولي للكتاب، وذلك ضمن ندوات الموسم الجديد لمجموعة المناقشة المخصص لمناقشة السير الذاتية الأدبية للكتاب والمبدعين من مختلف التيارات والجنسيات والخلفيات الأدبية.



كما يشهد مبنى قنصلية فى السابعة، عقد لقاء لمناقشة رواية "السرعة القصوى صفر" للكاتب والمستشار أشرف العشماوى، فيما يدير اللقاء الإعلامية منى سراج، وتتناول أحداث الرواية قصة أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، أحداث غريبة وشخصيات مُركبة تشابكت مصائرها حتى النهاية.



ويعرض نادى سينما الجزويت الفيلم الأمريكى "The tragedy of Macbeth" للمخرج الأمريكى جويل كوين، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، وتليه مناقشة تقدمها الكاتبة والناقدة آية طنطاوى المشرفة على نادى سينما الجزويت.



كما ينظم متحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع المتحف المصري بالقاهرة، ونادى عدسة للتصوير الفوتوغرافي، حفل افتتاح معرض "باسيلى فى المتحف المصرى"، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وسيتم افتتاح المعرض فى المتحف المصرى بالقاهرة، ويعد المعرض نتاج مشروع باسيلي للتصوير الفوتوغرافي.



وتحت عنوان "أنغام بصرية"، يقام معرض الفنان رضا عوض السيد، وذلك فى تمام السادسة والنصف مساء، بقاعة زياد بكير بالأوبرا، ويضم المعرض 50 لوحة منفذة بخامات الاكريليك ومعجون التشكيل وتتناول فكرة الخروج من عالم المفردات الواقعية
إلى عالم إنطباعات الخيال وتدعو المتلقى لمعايشة حالة من التأمل تخاطب الوجدان .



كما تحتفى فرقة تراث سيد درويش بقيادة حفيده محمد حسن سيد درويش بمئوية فنان الشعب، بأوبرا الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء، وتتغنى الفرقة بأجمل الألحان والأغاني الخاصة بالفنان الراحل.







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