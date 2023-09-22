فعاليات اليوم.. افتتاح معرض أنغام بصرية وحفل فرقة تراث سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

فعاليات اليوم.. افتتاح معرض أنغام بصرية وحفل فرقة تراث سيد درويش بأوبرا الإسكندرية
التاريخ
9/22/2023 11:24:00 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
تعقد ندوة لمناقشة كتاب "متاهة الاسكافي" للشاعر الكبير عبد المنعم رمضان، في الخامسة والنصف مساء بالمركز الدولي للكتاب، وذلك ضمن ندوات الموسم الجديد لمجموعة المناقشة المخصص لمناقشة السير الذاتية الأدبية للكتاب والمبدعين من مختلف التيارات والجنسيات والخلفيات الأدبية.
كما يشهد مبنى قنصلية فى السابعة، عقد لقاء لمناقشة رواية "السرعة القصوى صفر" للكاتب والمستشار أشرف العشماوى، فيما يدير اللقاء الإعلامية منى سراج، وتتناول أحداث الرواية قصة أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، أحداث غريبة وشخصيات مُركبة تشابكت مصائرها حتى النهاية.
ويعرض نادى سينما الجزويت الفيلم الأمريكى "The tragedy of Macbeth" للمخرج الأمريكى جويل كوين، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، وتليه مناقشة تقدمها الكاتبة والناقدة آية طنطاوى المشرفة على نادى سينما الجزويت.
كما ينظم متحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع المتحف المصري بالقاهرة، ونادى عدسة للتصوير الفوتوغرافي، حفل افتتاح معرض "باسيلى فى المتحف المصرى"، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وسيتم افتتاح المعرض فى المتحف المصرى بالقاهرة، ويعد المعرض نتاج مشروع باسيلي للتصوير الفوتوغرافي.
وتحت عنوان "أنغام بصرية"، يقام معرض الفنان رضا عوض السيد، وذلك فى تمام السادسة والنصف مساء، بقاعة زياد بكير بالأوبرا، ويضم المعرض 50 لوحة منفذة بخامات الاكريليك ومعجون التشكيل وتتناول فكرة الخروج من عالم المفردات الواقعية
إلى عالم إنطباعات الخيال وتدعو المتلقى لمعايشة حالة من التأمل تخاطب الوجدان .
كما تحتفى فرقة تراث سيد درويش بقيادة حفيده محمد حسن سيد درويش بمئوية فنان الشعب، بأوبرا الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء، وتتغنى الفرقة بأجمل الألحان والأغاني الخاصة بالفنان الراحل.
MENAFN22092023000132011024ID1107124668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.