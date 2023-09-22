Saturday, 23 September 2023 09:04 GMT

متى يقام ملتقى القاهرة للرواية.. هل ينعقد فى ديسمبر المقبل؟

9/22/2023 11:23:59 PM
(MENAFN- Youm7) ينتظر عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب عودة ملتقى القاهرة للرواية العربية ، وذلك بعد توقفه لمدة تصل إلى 4 أعوام منذ أخر دورته في عام 2019، ومن ثم توقفه بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن الملتقى الذي اعتقد البعض أن تم إلغاءه من المنتظر عودة في شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عربية واسعة، على أن يتم تحديد عدد الأيام حسب جدول فعاليات المجلس الأعلى للثقافة.



ويقام الملتقى في دورته المقبلة تحت عنوان: الرواية العربية.. ظواهر جديدة، وتحمل هذه الدورة اسم الناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور، محاور الملتقى: الرواية العربية.. تناولات جديدة، رواية المنفى والهجرة والهويات الملتبسة، روايات التنوع العرقى.. إلخ، الرواية وجماليات النوع الأدبى الرواية والفنون، الرواية العربية ووسائط الاتصال الحديثة، الرواية العربية وأسئلة الانتشار والتلقي، من ظواهر الحوارية الروائية، روايات الكاتبات العربيات: رؤى وقضايا وتقنيات سردية جديدة، الرواية والموروث.



وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارها بتشكيل لجنة علمية للإعداد للدورة الثامنة للملتقى برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وضمت اللجنة كلا من: د أحمد درويش مقررًا للجنة، وعضوية كل من اعتدال عثمان، د. أماني فؤاد، د. حسين حمودة، د. خيري دومة، شعبان يوسف، د. شيرين أبو النجا، د. محمد أبو الفضل بدران، د. محمود الضبع
- د.هيثم الحاج علي، وائل حسين شلبي - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية - رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ويتولى أمانة اللجنة كلاً من
إبراهيم حسين، ودعاء نصر، وعلاء محمد.



وانطلقت الدورة الأولى للملتقى عام 1998 وخصصت لمناقشة موضوع "خصوصية الرواية العربية"، وأهديت إلى نجيب محفوظ بمناسبة مرور عشر سنوات على حصوله على جائزة نوبل في الأدب، وعقدت الدورة الثانية عام 2003، وقد أهديت الدورة الثانية لاسم إدوارد سعيد، حيث عقدت عقب وفاته بفترة وجيزة، وكان موضوع الدورة الثانية "الرواية والمدينة"، وعقدت الدورة الثالثة في فبراير 2005 وناقشت موضوع الرواية والتاريخ وأهديت إلى اسم الراحل عبد الرحمن منيف، وعقدت الدورة الرابعة في فبراير 2008 وحملت عنوان "الرواية العربية الآن".



وعقدت دورته الخامسة في ديسمبر 2010 بعنوان "الرواية العربية إلى أين؟"؛ فيما ناقشت الدورة السادسة للملتقى التي عقدت عام 2015 " تحولات وجماليات الشكل الروائي "وأهديت تلك الدورة لاسم الأديب فتحي غانم وكانت أخر دورات الملتقى والتي عقدت عام 2019 قد ناقشت موضوع "الرواية في عصر المعلومات وحملت تلك الدورة اسم الأديب السوداني الراحل الطيب صالح.







MENAFN22092023000132011024ID1107124667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث