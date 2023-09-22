متى يقام ملتقى القاهرة للرواية.. هل ينعقد فى ديسمبر المقبل؟
التاريخ
9/22/2023 11:23:59 PM
(MENAFN- Youm7) ينتظر عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب عودة ملتقى القاهرة للرواية العربية ، وذلك بعد توقفه لمدة تصل إلى 4 أعوام منذ أخر دورته في عام 2019، ومن ثم توقفه بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن الملتقى الذي اعتقد البعض أن تم إلغاءه من المنتظر عودة في شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة عربية واسعة، على أن يتم تحديد عدد الأيام حسب جدول فعاليات المجلس الأعلى للثقافة.
ويقام الملتقى في دورته المقبلة تحت عنوان: الرواية العربية.. ظواهر جديدة، وتحمل هذه الدورة اسم الناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور، محاور الملتقى: الرواية العربية.. تناولات جديدة، رواية المنفى والهجرة والهويات الملتبسة، روايات التنوع العرقى.. إلخ، الرواية وجماليات النوع الأدبى الرواية والفنون، الرواية العربية ووسائط الاتصال الحديثة، الرواية العربية وأسئلة الانتشار والتلقي، من ظواهر الحوارية الروائية، روايات الكاتبات العربيات: رؤى وقضايا وتقنيات سردية جديدة، الرواية والموروث.
وكانت وزيرة الثقافة قد أصدرت قرارها بتشكيل لجنة علمية للإعداد للدورة الثامنة للملتقى برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وضمت اللجنة كلا من: د أحمد درويش مقررًا للجنة، وعضوية كل من اعتدال عثمان، د. أماني فؤاد، د. حسين حمودة، د. خيري دومة، شعبان يوسف، د. شيرين أبو النجا، د. محمد أبو الفضل بدران، د. محمود الضبع
- د.هيثم الحاج علي، وائل حسين شلبي - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية - رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ويتولى أمانة اللجنة كلاً من
إبراهيم حسين، ودعاء نصر، وعلاء محمد.
وانطلقت الدورة الأولى للملتقى عام 1998 وخصصت لمناقشة موضوع "خصوصية الرواية العربية"، وأهديت إلى نجيب محفوظ بمناسبة مرور عشر سنوات على حصوله على جائزة نوبل في الأدب، وعقدت الدورة الثانية عام 2003، وقد أهديت الدورة الثانية لاسم إدوارد سعيد، حيث عقدت عقب وفاته بفترة وجيزة، وكان موضوع الدورة الثانية "الرواية والمدينة"، وعقدت الدورة الثالثة في فبراير 2005 وناقشت موضوع الرواية والتاريخ وأهديت إلى اسم الراحل عبد الرحمن منيف، وعقدت الدورة الرابعة في فبراير 2008 وحملت عنوان "الرواية العربية الآن".
وعقدت دورته الخامسة في ديسمبر 2010 بعنوان "الرواية العربية إلى أين؟"؛ فيما ناقشت الدورة السادسة للملتقى التي عقدت عام 2015 " تحولات وجماليات الشكل الروائي "وأهديت تلك الدورة لاسم الأديب فتحي غانم وكانت أخر دورات الملتقى والتي عقدت عام 2019 قد ناقشت موضوع "الرواية في عصر المعلومات وحملت تلك الدورة اسم الأديب السوداني الراحل الطيب صالح.
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