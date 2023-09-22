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خدمة Snapchat+ الجديدة تصل إلى 5 ملايين مشترك .. ما الذى توفره؟

9/22/2023 11:23:56 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة سناب أن خدمة Snapchat+، وهى النسخة المميزة من التطبيق والتي تقدم ميزات حصرية للمعجبين، لديها أكثر من 5 ملايين مشترك مدفوع، مع استمرار النمو الكبير لدى مستخدمى سناب شات.



ويأتي هذا الإنجاز بعد أن تجاوزت الخدمة، التي تم إطلاقها في يونيو الماضي، 3 ملايين مشترك ولا يزال هذا مجرد جزء صغير من 750 مليون شخص يستخدمون Snapchat كل شهر، لكنه رقم كبير بالنسبة للشركة، التي كانت تتطلع إلى تعزيز مصادر الإيرادات غير الإعلانية.



وكما أشارت بلومبرج، قال الرئيس التنفيذي لشركة Snap إيفان شبيجل، إن "هدفه على المدى المتوسط" هو الوصول إلى 10 ملايين مستخدم ذو حسابات مدفوعة.



واستخدم Snapchat أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية والميزات الحصرية الأخرى لجذب المستخدمين للاشتراك في الخدمة التي تبلغ قيمتها 4 دولارات شهريًا ، وعندما قدمت الشركة لأول مرة برنامج MyAI chatbot الخاص بها، ومؤخرًا، ميزة الصور الشخصية المولدة بالذكاء الاصطناعي، كانت الأدوات في البداية مقتصرة على المشتركين الذين يدفعون، والامتيازات الأخرى مثل القدرة على التحقق من عدد المرات التي يشاهد فيها الأصدقاء قصتك وتخصيصات Bitmoji الحصرية، تهدف إلى جذب المستخدمين المتميزين.



ويتناقض النجاح النسبي لـ Snapchat + مع X Premium (المعروف سابقًا باسم Twitter Blue)، والذي جعله Elon Musk محورًا لاستراتيجيته لتنشيط أعمال شركة الوسائط الاجتماعية المحاصرة، ولم تعلن X رسميًا عن عدد المشتركين، لكن أحد الباحثين، الذي تحدث إلى Mashable، قدر مؤخرًا العدد بأقل من مليون.











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