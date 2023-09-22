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وزارة الدفاع الأمريكية تطلب أفكارًا جديدة للأسلحة الفضائية

9/22/2023 11:23:55 PM
(MENAFN- Youm7) تطلب وزارة الدفاع الأمريكية أفكارًا جديدة حول كيفية الحفاظ على التفوق العسكري في الفضاء ، حيث تريد وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة التابعة للبنتاجون (DARPA) من الشركات الصغيرة مساعدتها في إيجاد طرق جديدة لإبراز القوة العسكرية الأمريكية في الفضاء.



وفقا لما ذكره موقع "Space"، أصدرت DARPA، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مكلفة بالبحث وتطوير التقنيات الجديدة، بيانًا يوضح كيف تريد من الشركات الخاصة تقديم أفكار تتعلق بـ "التفوق الفضائي".




تُعرِّف القوات الجوية الأمريكية التفوق الفضائي بأنه "درجة السيطرة في الفضاء لقوة واحدة على أي قوة أخرى تسمح لها بإجراء عملياتها في وقت ومكان معينين دون تدخل محظور من التهديدات الأرضية أو الفضائية."



تريد DARPA أفكارًا لأسلحة فضائية جديدة يمكنها الدفاع عن الأقمار الصناعية الأمريكية من التعرض للتلف أو التعطيل بسبب أنظمة الخصم، بالإضافة إلى الأنظمة التي يمكنها تنفيذ هجماتها الخاصة.



على وجه التحديد، تريد DARPA من الشركات تقديم أفكار حول "الأساليب والتقنيات الجديدة التي قد توفر للمقاتلين خيارات مدمرة لحماية أنظمة الفضاء والدفاع عنها".



يعد هذا الالتماس جزءًا من مبادرة الوكالة لجلب الابتكارات السرية إلى أنظمة الدفاع والأنظمة الحكومية (BRIDGES)، والتي تسعى إلى ربط الشركات المبتكرة بالوكالات الحكومية من أجل حل "المشكلات الصعبة الموجودة في المجال السري"، وفقًا لبيان DARPA.



توضح وثيقة قوة الفضاء الأمريكية المنشورة في عام 2022 كيف يمكن تحقيق التفوق الفضائي من خلال العمليات الدفاعية والهجومية، حيث إن العمليات الدفاعية هي تلك التي تحمي القدرات الفضائية للولايات المتحدة من أنظمة العدو المضادة للأقمار الصناعية أو أنظمة الفضاء المضادة، في حين أن العمليات الهجومية هي تلك التي تتضمن إجراءات لخداع أو تعطيل أو إضعاف أو تدمير القدرات الفضائية العسكرية للعدو.



ويمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من المفاهيم، من صواريخ الصعود المباشر التي يتم إطلاقها من الأرض والمصممة لتدمير الأقمار الصناعية، إلى أجهزة الليزر الفضائية المصممة لتعمية البصريات على الأقمار الصناعية للأعداء.




وتشمل الأساليب الأخرى التشويش على الترددات الراديوية، والهجمات الإلكترونية على المحطات الأرضية، وأشعة الليزر الأرضية التي تستهدف الأقمار الصناعية الموجودة، وأسلحة المقذوفات المدارية، وحتى المفاهيم الأكثر غرابة مثل الرشاشات الكيميائية الفضائية.



كما أنه مع تزايد التنافس على الفضاء بين القوى العسكرية العظمى في العالم، فإن سباقًا جديدًا للفضاء يحدث، وهو سباق يتمحور حول حرمان الخصوم من الاستخدام الحر للفضاء والأقمار الصناعية التي تعتبره موطنًا لهم.



ولكن كما هو الحال في رحلات الفضاء، فإن الصناعة الخاصة تتحرك حاليًا بشكل أسرع من الوكالات الحكومية عندما يتعلق الأمر بتطوير أحدث التقنيات، لذلك تطلب الوكالة أفكار من الشركات الخاصة للعمل عليها.







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