البحث عن طريقة أفضل لرسم خريطة للمجال المغناطيسى والجائزة 2 مليون دولار

وفقا لما ذكره موقع "space، يخطط العلماء ويتتبعون المجال المغناطيسي للأرض باستخدام ما يسمى النموذج المغناطيسي العالمي (WMM)، والذي تم تطويره بشكل مشترك من جانب هيئة المسح الجيولوجي البريطانية والمركز الوطني الأمريكي للبيانات الجيوفيزيائية، ونظرًا لأن الأقطاب المغناطيسية للأرض تميل إلى التجول، فيجب تحديث WMM بانتظام، على الأقل كل خمس سنوات.

كما أنه نظرًا لأن WMM تستخدم من جانب سلطات الطيران وحلف شمال الأطلسي ووزارات الدفاع وملاحة الشحن، فإن أي معلومات غير دقيقة قد تؤدي في النهاية إلى سيناريوهات خطيرة محتملة، مثل خروج السفن والطائرات عن مسارها.

وعلى الرغم من أننا قد لا ندرك ذلك، فإن أكثر من مليار منا يستخدمون المجال المغناطيسي الأرضي للأرض في حياتنا اليومية حيث تحتوي هواتفنا الذكية على جهاز يستخدم WMM لحساب الانحراف بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي الحقيقي، وهو جزء من كيف يعرف هاتفك الاتجاه الذي تشير إليه.

تقيم Luminary Labs في نيويورك مسابقة MagQuest في محاولة لتحفيز التقدم في كيفية قياس المجال المغناطيسي الأرضي للأرض.

وأعلنت MagQuest عن الفرق الثلاثة التي ستتقدم من المرحلة الثالثة، وستحصل على جائزة مالية قدرها 900000 دولار في هذه العملية، وتدخل الجولة النهائية على الجائزة الأكبر.