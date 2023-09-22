Saturday, 23 September 2023 09:04 GMT

كيفية إلغاء حظر شخص على فيس بوك من أى جهاز

9/22/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Youm7) يتيح لك فيس بوك إلغاء حظر أي شخص بسرعة دون تنبيهه، سيؤدي إلغاء حظر شخص ما إلى إعادة إضافته إلى قائمة الأصدقاء لديك إذا كنتم أصدقاء قبل الحظر، وإليك كيفية إلغاء حظر شخص ما على سطح مكتب فيسبوك أو الهاتف المحمول.


كيفية إلغاء حظر شخص ما على فيس بوك من سطح المكتب


1. من أي مكان على فيسبوك، ابحث عن صورة ملفك الشخصي واضغط عليها في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.



2. في القائمة المنسدلة الناتجة، اضغط فوق الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط فوق الإعدادات.



3. في العمود الموجود على الجانب الأيسر من الشاشة، اضغط فوق الخصوصية ثم اضغط فوق الحظر.



4. انتقل إلى قسم "المستخدمون المحظورون" واضغط فوق "تحرير"، ثم فوق الاطلاع على القائمة المحظورة.



5. اضغط فوق إلغاء الحظر بجوار اسم الشخص الذي ترغب في إلغاء حظره.



6. اضغط فوق تأكيد في النافذة المنبثقة التي تظهر.



كيفية إلغاء حظر شخص ما على فيسبوك عبر تطبيق الهاتف


1. افتح تطبيق Facebook واضغط على القائمة في الزاوية اليمنى السفلية (iPhone) أو الزاوية العلوية اليمنى (Android).



2. في صفحة القائمة التي تظهر، قم بالتمرير لأسفل للنقر على الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات.



3. في صفحة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق الحظر.



4. ستظهر لك قائمة كاملة بجميع الأشخاص الذين قمت بحظرهم، اضغط على إلغاء الحظر بجوار اسم أي شخص، ثم قم بالتأكيد بالضغط على إلغاء الحظر مرة أخرى.







MENAFN22092023000132011024ID1107124663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث