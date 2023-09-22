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تقنية ناسا تتيح للعلماء رؤية مياه الثلج من خلال الأشجار

9/22/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Youm7) يختبر علماء ناسا تقنية يمكنها قياس المياه المخزنة في الثلج بشكل أكثر دقة من رؤيتها بقمر صناعي في المدار، ويوفر ذوبان الثلوج الكثير من المياه التي تعتمد عليها غرب الولايات المتحدة للزراعة والطاقة، لكن فصول الشتاء الدافئة بسبب تغير المناخ أدت إلى انخفاض كتل الثلوج الموسمية في جبال روكي وسييرا نيفادا، وهذا بدوره يؤثر على حجم المياه التي تنتقل إلى أسفل النهر لري المحاصيل وتشغيل توربينات الطاقة الكهرومائية.



ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، قال باتوهان عثمان أوجلو، عالم الفيزياء البحثية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت: "إذا قمت بإزالة الثلوج الموسمية، فيمكنك أن تنسى جميع المنتجات الزراعية التي نزرعها في كاليفورنيا، والتي تغذي جزءًا كبيرًا من هذا البلد".



يعد عثمان أوجلو هو الباحث الرئيسي في جهاز الرادار ومقياس الإشعاع ذو الفتحة الاصطناعية المكافئ للمياه الثلجية، أو أداة SWESARR، المصممة لتتبع كمية المياه في تلك الكتل الثلجية الموسمية من الأعلى.



وقال عثمان أوجلو: "لقد رأينا الإشارة القصوى من الثلج"، مضيفا "نحن الآن مهتمون بالحد الأدنى ومراقبة كلا الشرطين ستسمح لنا بتحسين خوارزمياتنا."



سيساعد قياس التضاريس عند وجود القليل من الثلوج على الأرض أو عدم وجودها على الإطلاق في تحسين قدرتهم على قياس الماء في الثلج.



وقال عثمان أوجلو إن معرفة كمية المياه الموجودة في حجم معين من الثلج ليس بالأمر السهل، حيث يمكن أن تختلف كثافة الثلج من الهواء في الغالب إلى الماء، مضيفا "إذا كان لديك ثلج في الفناء الخلفي لمنزلك، وأخذت كوبًا وملأته بالثلج، فهل الكوب ممتلئ أم نصف ممتلئ عندما يذوب؟".




يعمل اختبار الذوبان بشكل جيد بعد تساقط الثلوج في الفناء الخلفي حيث تكون كثافة الثلج موحدة. ولكن على مدى سلسلة جبال بأكملها طوال فصل الشتاء، تتباين الكثافة بشكل كبير. لإجراء هذه القياسات، يحتاج العلماء إلى طريقة مختلفة ونقطة نظر أعلى.



يمتص الثلج بعض إشارات رادار سويسار. يقيس العلماء مقدار الإشارة التي ترجع مقابل مقدار ما يمتصه الثلج لحساب كمية الماء التي يحتوي عليها.

ويعد الثلج بارد، لكنه لا يزال دافئًا بدرجة كافية لإصدار موجات ميكروويف يمكن أن يكتشفها مقياس الإشعاع.



يقيس العلماء "درجة حرارة السطوع" للطاقة المنبعثة من الثلج ويقارنونها بتلك المنبعثة من الأرض الخالية من الثلوج لحساب كمية الماء الموجودة في كتلة الثلج.



كما يقول عثمان أوجلوسيد، من خلال الجمع بين تقنيتي القياس، "تحصل بشكل أساسي على نطاق أكبر من القيم المكافئة لمياه الثلج التي يمكنك قياسها، وأيضًا هناك فائدة من أن هذه القياسات تؤكد بعضها البعض باستخدام فيزيائيين مختلفين."







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