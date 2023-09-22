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جودة الحياة.. تعزيز مكانة المدن السعودية دوليا

9/22/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تضافرت الجهود لخلق نوعية حياة أفضل، من خلال تهيئة واستحداث مجموعة من الخيارات المتنوعة في جميع القطاعات، وتعزيز مشاركة الفرد والمجتمع في الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، والتمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط، وتطوير مناطق حضرية أكثر ملاءمة للعيش، وابتكار قطاعات واعدة ومشوقة جديدة، توفر الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتسهم في تنويع فرص العمل، وتحسين الحياة في جميع المدن السعودية.

الفـرد والأسرة
يعني برنامـج جودة الحياة بتحسـن الفـرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة الازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التـي تسهم في تعزيـز جـودة حيـاة الفـرد والأسرة، وتوليد الوظائـف، وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، ومنذ إطلاق برنامج جودة الحياة عام 2018م كأحد برامج رؤية المملكة 2030، أصبح هناك تحسين وإثراء لحياة الفرد والمجتمع عبر تمكينة للنشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، مما دفع المجتمع إلى المزيد من الإزدهار.
كما عمل برنامج جودة الحياة على تحسين سبل العيش وزيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب الحيوي الطموح، مسهما في تغيير نمط الحياة وبناء مجتمع مثالي للمواطنين والمقيمين والزائرين.

الترفيه والضيافة
أطلق البرنامج في 2019 للمرة الأولى التأشيرة السياحية، إذ تمكن السائحين من جميع أنحاء العالم زيارة المملكة التي من خلالها استقبلت في عام 2021 م 94 مليون سائح، الأمر الذي خلق فرصًا واسعة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة، ويضم البرنامج مبادرات طموحة لتدريب الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وشغل ملايين الوظائف بحلول عام 2030.
وشجع البرنامج الابتكار والمواهب والكفاءات من أجل الرقي بجودة الحياة، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 وعلى رأسها الوصول إلى مجتمع حيوي.
ويهدف البرنامج إلى المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، بالإضافة إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليميًا وعالميًا، لاسيما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، والعمل على تطوير القطاع السياحي وتنويع فرص الترفية لتلبية احتياجات السكان وتنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين.
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