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أسماك الساحل رافد للأسواق الشعبية

9/22/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد شواطئ الساحل ((القحمة وعمق والبرك)) المصدر الرئيسي لانطلاق العديد من الصيادين وباعة الأسماك لتغطية الأسواق بالإنتاج المحلي اليومي، وقدر رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بساحل عسير أحمد القوزي في تصريح لـ((الوطن))، القيمة السوقية في الحراج بين البرك وعمق بطن إلى طن ونصف خصوصًا في الشهر الماضي، وحدد القوزي فئتين لصيادي الأسماك، أولاهما الفئة الراجلة ويقدر عددهم بـ 70 صيادا، تقلص عددهم إلى 30 بعد تطبيق اشتراطات التراخيص من الثروة السمكية، أما الفئة الثانية فهم الصيادون الحرفيون الذين يملكون قوارب ومحركات صيد لممارسة المهنة، ويوجد في مرسى سوبان بعمق نحو 300 قارب صيد.
شواطئ الساحل
أوضح مفرح الهلالي بائع أسماك لـ((الوطن)) أنه يعمل في المهنة منذ أكثر من عشرين عاما، وأشار إلى أن لديه أنواعا مختلفة من الأسماك التي جلبها من حراج عمق منها الضيرك، والبياض، الشعور، الهامور، الصهب، قاروص، العربي، وغيرها. ويأتي بها إلى سوق الخميس الشعبي بالدرب ويقول إن أسماك عمق والبرك ذات طعم مميز ويفضلها الزبائن.
وقال الشاب إبراهيم محمد، إنه اعتاد ومجموعة من أصدقائه على الخروج كل شهر في رحلة صيد بحرية من مرفأ القحمة، إذ يستأجرون قاربًا وينزلون إلى البحر منها نزهة وصيد الأسماك، ودائما ما يطلعون بصيد وفير ومتنوع يتقاسمونه في نهاية الرحلة، وأشار إلى أن شواطئ من الشقيق وإلى القحمة وحتى البرك الأفضل للرحلات البحرية والصيد.

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