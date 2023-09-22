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صحراء خضراء

9/22/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في 27 مارس 2021، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن ((مبادرة السعودية الخضراء))، و((مبادرة الشرق الأوسط الأخضر))، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
وقال ولي العهد: إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة.
كما أعلن الأمير محمد بن سلمان في 2022، انطلاق النسخة الثانية من ((قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)) يوم 7 نوفمبر و((مبادرة السعودية الخضراء)) يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

الاستدامة الدولية
وحققت المملكة الريادة في حماية البيئة من خلال طرحها مبادرات محلية ودولية تعتمد على الطاقة النظيفة وتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، واللتان تؤكدان التزام المملكة العربية السعودية بجهود الاستدامة الدولية، وتسهم في زيادة قدرات المنطقة على حماية الأرض من خلال وضع خطة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.
الموائل الفطرية
وتتضمن مبادرة السعودية الخضراء عددًا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.
كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ 600 ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.

الانبعاثات الكربونية
قال ولي العهد: إن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.
وأوضح أنه بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به إلا أن المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقاً من دورها الريادي، ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، مبينًا أن البرنامج يهدف لزراعة (50 مليار) شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).
ولفت إلى أنه سيعمل هذا المشروع على استعادة مساحة تعادل (200 مليون) هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل (5%) من الهدف العالمي لزراعة (1 تريليون) شجرة ويحقق تخفيضاً بنسبة (2.5%) من معدلات الكربون العالمية.

مستهدفات الرياض
وضمن برنامج الرياض الخضراء في 2023، تنفذ أعمال مشاريع شبكات المياه لريّ 7.5 مليون شجرة بمدينة الرياض بأطوال 1.350 كم، لنقل 1.7 مليون متر مكعب يومياً من المياه المعالجة لرفع معدل استخدامها لأغراض الرّي بنسبة 100%، بهدف تحقيق استدامة ريّ المساحات الخضراء لمشاريع الرياض الخضراء والمشاريع التنموية في الرياض.
وتتراوح أقطار الشبكات الرئيسية من 1.2 إلى 2.4 متر بالإضافة إلى شبكات فرعية تصل جميع أحياء مدينة الرياض، وبدأت أعمال التنفيذ وفق أحدث التقنيات والممارسات لتسريع تنفيذ الأعمال بما لا يؤثر على الحركة المرورية في المدينة، وبالاعتماد على أفضل تقنيات الريّ باستخدام نظام التحكم والمراقبة لإدارة مياه الريّ عن بُعد، كونها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الرياض الخضراء وترتكز على مبدأ الاستدامة في الريّ باستخدام المياه المعالجة بنسبة 100%، مما يؤكد التزام البرنامج باستغلال الموارد المتجددة.
أعمال التنسيق
جرى تشكيل فريق فني مكون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تسريع أعمال التنسيق، وتذليل العوائق، ومعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ شبكات مياه الريّ، وربط البرامج والخطط بين الجهات المعنية في تنفيذ المرافق العامة وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للريّ، وشركة المياه الوطنية.
وستخدم شبكات مياه الريّ التي يتم تنفيذها من قبل ((الرياض الخضراء))، العديد من مشاريع الرياض الكبرى، مثل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام.
و((الرياض الخضراء)) هو أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9.1% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، كما أنه يسهم في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.
مكافحة التصحُّر
في 2023، نجحت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، بالتحول لإستراتيجيتها، إذ نجحت خلاله في تحقيق خريطة متنوعة من الإنجازات المحورية والمتوافقة مع التوجهات البيئية الوطنية، وعمدت الهيئة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة ((السعودية الخضراء))، من خلال البدء في زراعة 1.1 مليون شجرة في روضات التنهات والخفس الشمالية والجنوبية، لتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، ومكافحة التصحُّر، وخفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة، فيما اشتملت العمليات الزراعية على عدد من الأنواع النباتية المحلية مثل: الطلح والغضا والأرطى والسدر البري والرمث والأثل.
ورفعت الهيئة الملوثات والمخلفات الضارة عبر حملتها للنظافة الشاملة ((لتتنفس)) التي نفذتها بمشاركة المجتمع المحلي، والفرق التطوعية والجمعيات البيئية، والتي بلغت أكثر من 17 مليون كجم من المخلفات توزعت ما بين ثلاثة ملايين كجم من البلاستيك، و618 ألف كجم من المطاط، و36 ألف كجم من الحديد، و81 ألف كجم من الخشب، و13.5 مليون كجم من المخلفات العامة، ويأتي ذلك للإسهام في زيادة رقعة الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية.
وأطلقت الهيئة في المحمية 94 كائنًا فطريًا، ما بين غزال الرمال (ظبي الريم) والمها العربي (الوضيحي) وطيور الحبارى والقطا، مما يُعزز جهودها في إكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الأحيائي في المحمية وتعزيز التوازن البيئي، يأتي ذلك من دور الهيئة في تعزيز التنوع البيولوجي.
وأطلقت خدمة إصدار تصاريح المناحل والنحالين، تزامنًا مع اليوم العالمي للنحل، مستشعرة بذلك أهمية النحل في النظام البيئي، ولكون المحمية تُمثّل بيئة نموذجية لتكاثر أعداد النحل.
السعودية الخضراء
- زراعة 10 مليارات شجرة
- إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة
- زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفًا
- إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق المستهدفات العالمية
- 1 % من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.
- رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها
- 600 ألف كيلومتر مربع مساحة الأراضي
- تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية
- توفير 50% من إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة
- محو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية
- رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.

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