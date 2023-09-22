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92 دولة تحت مظلة مركز الملك

9/22/2023 11:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي في شتى أنحاء العالم، واستشعارًا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، بادرت بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون مركزًا دوليًا مخصصًا للأعمال الإغاثية والإنسانية، دُشنت أعماله في مايو من العام 2015، بتوجيه ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ثوابت وأهداف
يعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز إلى تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.
مشروعات متنوعة
روعي في المشروعات والبرامج التي يقدمها المركز، أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني (الأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في الطوارئ).
ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن يكون نموذجًا عالميًا في هذا المجال، مستندًا إلى مرتكزات عدة، من بينها:
- مواصلة نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين في العالم.
- تقديم المساعدات بعيدًا عن أي دوافع غير إنسانية.
- التنسيق والتشاور مع المنظمات والهيئات العالمية الموثوقة.
- تطبيق جميع المعايير الدولية المتبعة في البرامج الإغاثية.
- توحيد الجهود بين الجهات المعنية بأعمال الإغاثة في المملكة.
- احترافية وكفاءة العاملين في المركز والمتطوعين.
- ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وألا تُستغل لأغراض أخرى.
- أن تتوافر في المساعدات، الجودة العالية وموثوقية المصدر.
برامج ومبادرات
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 92 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين في الدول المستفيدة، كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية، لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي جدول يبين الدول المستفيدة من مساعدات المركز منذ إنشائه في شهر مايو من العام 2015، وأوضح مركز الملك سلمان عن الإحصائيات العامة لمشاريع المركز المنجزة، قيد التنفيذ حتى 30 -أبريل- 2023، إذ بلغ عدد المشروعات 2453 فيما بلغ عدد الشركاء 175، وكانت التكلفة الإجمالية 6.322.414.150.
مشروعات لمركز الملك وتكلفتها
ـــــــــــــ الصحة
​851 ​​ ​​مشروعًا
1.217.586.249
ــــــــــــ دعم وتنسيق العمليات الإنسانية
53 مشروعًا
​​860.448.058
ـــــــــــــــ الإيواء والمواد غير الغذائية
218 مشروعًا
​​558.399.691
ـــــــــــ قطاعات متعددة
117 مشروعًا
​​ ​​391.991.956
ــــــــــــــــ التعافي المبكر
61 مشروعًا
​​300.446.493
ــــــــــــــــــ المياه والإصحاح البيئي
84 مشروعًا
​​269.720.871
ـــــــــــــــ التعليم
130 مشروعًا
​​239.086.734
ــــــــــــــــ الحماية
58 مشروعًا
​​226.561.494
ـــــــــــــ التغذية
23 مشروعًا
​​177.182.980
ـــــــــــــــ الخدمات اللوجستية
16 مشروعًا
​​59.769.665
ــــــــــــــ الاتصالات في حالات الطوارئ
مشروع واحد
​​16.000.000
ـــــــــــــ الأعمال الخيرية
47 مشروعًا
​​ ​​7.553.987
الإجمالي
2453 مشروعًا
​​​6.322.414.150
ـــــــــــــــــــ مشاريع بالدول المستفيدة
اليمن
119
243.197.444
باكستان
30
​​22.046.190
السودان
27
​​36.281.382
سورية
24
​​18.360.558
الصومال
15
​​22.250.009
نيجيريا
14
​​2.780.361
بنجلاديش
10
​​903.194
تشاد
8
​​1.988.329
النيجر
8
​​1.814.044
موريتانيا
7
​​1.215.516
السنغال
7
​​506.324
فلسطين
6
​​1.352.379
المغرب
6
​​483.183
إندونيسيا
​ 5
​​ ​​977.461
أفغانستان ​
5
​​ ​​16.232.700
موزمبيق
​ 4
​​ ​​591.108
ميانمار
​ 4
​​ ​​898.748
جيبوتي
​ 4
​​ ​​356.420
كوت ديفوار
​ 4
​​ ​​277.602

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