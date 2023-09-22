تشكيلة حصرية من ألعاب سبين ماستر مستوحاة من فيلم باو باترول: ذا مايتي موفي تشعل الحماس في السعودية

تشكيلة حصرية من ألعاب سبين ماستر مستوحاة من فيلم باو باترول: ذا مايتي موفي تشعل الحماس في السعودية
التاريخ
9/22/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد هذه الأيام احتفالية جديدة، تُقام في المملكة العربية السعودية على غرار الاحتفاليات العالمية المصاحبة لانطلاقة الأعمال السنيمائية الخاصة بالعائلة والأطفال، حيث تشهد الرياض وجدة لقاءات مع شخصيات الفيلم، وتذاكر مجانية لحضور الفيلم المنتظر "باو باترول: ذا مايتي موفي" (PAW Patrol: The Mighty Movie)، والذي سيعرض في السينمات السعودية خلال الأيام القادمة.
وأعلنت شركة "سبين ماستر" (Spin Master)، الشركة العالمية الرائدة في مجال ترفيه الأطفال عن إطلاق مجموعة حصرية من الألعاب والدمى في السعودية، مستوحاة من الفيلم، سيتم تقديمها بشكل مبتكر في متاجر بيع الألعاب المحلية المشاركة في الحدث، ويلق الإطلاق هذه الأيام موجة من الحماس بين الأطفال من محبي المسلسل الشهير "باو باترول" (دوريات المخلاب).
وتتضمن المجموعة الجديدة الشخصيات المحبوبة "باو باترول"، كل شخصية مع سيارتها الفريدة، ومجموعة من الميزات الإضافية. وتشمل التشكيلة من مجموعات واسعة من الألعاب والمركبات والأبراج والدمى المحشوة، لإلهام خيال الأطفال وإبداعهم.
تم تصميم الألعاب بعناية لتعكس القيم الأساسية للفيلم، مثل الشجاعة والتعاطف، مما يوفر تجربة لعب مشوّقة وتعليمية للأطفال. ومن بين العناصر المميزة في المجموعة، تظهر طائرة سكاي الحربية الأقوى في فيلم " نيو ماتلي موفي" (New Mighty Movie)؛ القطعة التي يحرص محبي سلسلة "باو باترول" الصغار على اقتنائها!
وبالإضافة إلى مجموعة الألعاب والدمى، تقوم المتاجر المشاركة، لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بتنظيم فعاليات ترفيهية في الرياض وجدة، تمكن الفائزين المحظوظين من الحصول على تذاكر لحضور العرض الخاص لفيلم "باو باترول: ذا مايتي موفي". يمكن لأولياء الأمور الراغبين في تقديم تجربة "باو باترول" النهائية لأطفالهم زيارة هذه المتاجر لمعرفة كيفية المشاركة.
في هذا السياق، حث نائب الرئيس الأول للتسويق وقائد وحدة الأعمال الدولية في سبين ماستر السيد جيمس مارتين الأهالي السعوديين على المشاركة في هذا الإطلاق، مؤكدًا أن "هذا الحدث ليس مجرد حدث عظيم، بل هو فرصة رائعة لخلق ذكريات تدوم طويلاً مع أطفالكم، حيث يرافقون الأبطال الصغار في رحلة ملحمية". إن هذه المجموعة الحصرية من الألعاب متاحة الآن في متاجر الألعاب القريبة منكم!
وستنطلق العروض الخاصة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الساعة 6:00 مساءً في النخيل مول بمدينة الرياض، والأربعاء 27 سبتمبر في الساعة 6:00 مساءً في مول العرب بمدينة جدة. ومن بين الجهات المشاركة في المملكة العربية السعودية مركز التعليم المبكر، لعبة ومفاجأة، حكاية طفل، هاي كيدز، محل الأطفال.
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