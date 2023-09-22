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سعودية مواكبة للتغيير

9/22/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) هنا مستقبل الحياة الحضرية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يعلن دوما عن مشروعات جديدة لتنويع الاقتصاد ومدن ذكية لمواكبة التغيير وإطلاق ثورة في الحياة السعودية لتصبح موطنًا عظيمًا حيث تقترب البلاد من تحقيق رؤية 2030.
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ذا لاين - واجهة الخط
في نيوم، أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروع مدينة ((ذا لاين)) الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.
وستضم مدينة ((ذا لاين)) مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.
وستعمل ((ذا لاين)) على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ستعيد مدينة ((ذا لاين)) تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عامًا، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى جميع مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام، وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل، إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في ((ذا لاين)) 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.
وستدار مجتمعات ((ذا لاين)) بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.
وستكون المجتمعات مترابطة افتراضيًا فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية.
وتمنح مدينة ((ذا لاين)) للحياة على الأرض معنى جديد؟ا، وتعكس نهجًا لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.
ولبناء اقتصاد المستقبل، تتعاون نيوم مع قيادات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، على توفير حلول ناجعة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، وستكون ((ذا لاين)) بيئة جاذبة للمبدعين ورواد الأعمال والمستثمرين.
بدأ تطوير ((ذا لاين)) خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تشكل جزءا مهما من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.
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المكعب - أيقونة حضارية
في فبراير 2023، تم إطلاق مشروع ((تطوير شركة المربع الجديد)) حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و 9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية. كما سيقدم مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية. ويبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريبًا. وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة ((المكعب)) ليجسد رمزًا حضاريًا عالميًا لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به. كما أن المبنى مستوحى من الهندسة المعمارية على الطراز النجدي.
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