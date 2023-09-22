سعودية مواكبة للتغيير
التاريخ
9/22/2023 11:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) هنا مستقبل الحياة الحضرية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي يعلن دوما عن مشروعات جديدة لتنويع الاقتصاد ومدن ذكية لمواكبة التغيير وإطلاق ثورة في الحياة السعودية لتصبح موطنًا عظيمًا حيث تقترب البلاد من تحقيق رؤية 2030.
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ذا لاين - واجهة الخط
في نيوم، أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروع مدينة ((ذا لاين)) الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.
وستضم مدينة ((ذا لاين)) مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابةً مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.
وستعمل ((ذا لاين)) على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ستعيد مدينة ((ذا لاين)) تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عامًا، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى جميع مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس، ومرافق الترفيه، بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيرًا على الأقدام، وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل، إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في ((ذا لاين)) 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.
وستدار مجتمعات ((ذا لاين)) بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.
وستكون المجتمعات مترابطة افتراضيًا فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية.
وتمنح مدينة ((ذا لاين)) للحياة على الأرض معنى جديد؟ا، وتعكس نهجًا لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.
ولبناء اقتصاد المستقبل، تتعاون نيوم مع قيادات متخصصة من مختلف أنحاء العالم، على توفير حلول ناجعة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، وستكون ((ذا لاين)) بيئة جاذبة للمبدعين ورواد الأعمال والمستثمرين.
بدأ تطوير ((ذا لاين)) خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تشكل جزءا مهما من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.
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المكعب - أيقونة حضارية
في فبراير 2023، تم إطلاق مشروع ((تطوير شركة المربع الجديد)) حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و 9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية. كما سيقدم مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية. ويبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريبًا. وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة ((المكعب)) ليجسد رمزًا حضاريًا عالميًا لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به. كما أن المبنى مستوحى من الهندسة المعمارية على الطراز النجدي.
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