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إعلان Kenvue نتائج الربع الثالث لعام 2023 في 26 من أكتوبر 2023

9/22/2023 11:15:46 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعلن Kenvue Inc.‎ (رمزها في بورصة نيويورك: KVUE) ("Kenvue")، أكبر شركة في العالم متخصصة في مجال الصحة من حيث الإيرادات، عن نتائجها المالية للربع الثالث الذي سينتهي في 1 من أكتوبر 2023، قبل بدء التداول في 26 من أكتوبر 2023.

ستستضيف الشركة مؤتمرًا هاتفيًا وبثًا عبر الإنترنت في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمناقشة نتائج الربع الثالث، ويمكن المشاركة في المؤتمر الهاتفي عن طريق الاتصال بالرقم ‎877-407-8835 من الولايات المتحدة أو بالرقم ‎201-689-8779 من المواقع الدولية. كما سيتوفر بث مباشر على الإنترنت للمؤتمر الهاتفي على ، على أن يُعاد بعد ساعتين تقريبًا من انتهاء الحدث المباشر.

عن Kenvue
تعد Kenvue أكبر شركة في العالم متخصصة في مجال الصحة من حيث الإيرادات، أما عن تراثنا فهو يمتد لأكثر من قرن من الزمان، إلى جانب أن علاماتنا التجارية الشهيرة، ومنها Aveeno®‎ وBAND-AID® Brand Adhesive Bandages وJohnson's®‎ وListerine®‎ وNeutrogena®‎ وTylenol®‎، مدعومة علميًا ويوصي بها متخصصو الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم. ونحن في الشركة نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية ويعمل فريقنا يوميًا لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم. تعرف على المزيد على .

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