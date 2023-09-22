إعلان Kenvue نتائج الربع الثالث لعام 2023 في 26 من أكتوبر 2023

إعلان Kenvue نتائج الربع الثالث لعام 2023 في 26 من أكتوبر 2023
التاريخ
9/22/2023 11:15:46 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعلن Kenvue Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: KVUE) ("Kenvue")، أكبر شركة في العالم متخصصة في مجال الصحة من حيث الإيرادات، عن نتائجها المالية للربع الثالث الذي سينتهي في 1 من أكتوبر 2023، قبل بدء التداول في 26 من أكتوبر 2023.
ستستضيف الشركة مؤتمرًا هاتفيًا وبثًا عبر الإنترنت في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمناقشة نتائج الربع الثالث، ويمكن المشاركة في المؤتمر الهاتفي عن طريق الاتصال بالرقم 877-407-8835 من الولايات المتحدة أو بالرقم 201-689-8779 من المواقع الدولية. كما سيتوفر بث مباشر على الإنترنت للمؤتمر الهاتفي على ، على أن يُعاد بعد ساعتين تقريبًا من انتهاء الحدث المباشر.
عن Kenvue
تعد Kenvue أكبر شركة في العالم متخصصة في مجال الصحة من حيث الإيرادات، أما عن تراثنا فهو يمتد لأكثر من قرن من الزمان، إلى جانب أن علاماتنا التجارية الشهيرة، ومنها Aveeno® وBAND-AID® Brand Adhesive Bandages وJohnson's® وListerine® وNeutrogena® وTylenol®، مدعومة علميًا ويوصي بها متخصصو الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم. ونحن في الشركة نؤمن بالقوة الاستثنائية للرعاية اليومية ويعمل فريقنا يوميًا لوضع هذه القوة في أيدي المستهلكين وكسب مكان في قلوبهم ومنازلهم. تعرف على المزيد على .
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