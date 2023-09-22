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‌اليوم الوطني.. حدث تاريخي محفور في ذاكرة الوطن

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، وهو اليوم المحفور في ذاكرة وفكر ووجدان المواطنين السعوديين.
وفي هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء الذكرى العطرة لليوم الوطني 93 وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذه الدولة.
ومما يجدر ذكره في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا هو ما قدمته المملكة للأمة العربية والإسلامية من خدمات عظيمة فهي مهبط الوحي ومنطلق الرسالة وقبلة المسلمين.
كما يسرني ويشرفني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى كافة الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل.
محمد بن إبراهيم الحديثي
رئيس مجلس الإدارة مجموعة الحديثي العالمية

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