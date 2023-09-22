اليوم الوطني الـ 93 رمز للشموخ على مر الزمن
التاريخ
9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) الحمد لله أن بلغنا احتفالية اليوم الوطني 93 لبلادي المملكة العربية السعودية، هذه الاحتفالية التي أصبح كل المواطنين والمقيمين على تراب وطني ينتظرونها بشوق.
هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت الفرقة والتفكك، حيث تأكد للجميع حرص حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله على مواطنيها بشتى مناحي الحياة، الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والأمنية، بفضل ما أولته حكومة وطني من اهتمام ورعاية والإنفاق بسخاء، فتضاعف الولاء والحب والتضحية.
نعتز ببلادنا الغالية التي ما زادتنا إلا حبًا لها وفخرًا واعتزازًا بثرى أرضها الغالية التي نفديها بأنفسنا، حقيقة كل عام وبلادنا السعودية بألف خير ونعمة من الله.
دمتِ عزيزة يا بلادي، وسلمتِ من كل المحن، وبقيتِ رمزًا للشموخ على مر الزمن.
مريع بن عبدالله آل جارالله
محام ومستشار قانوني
MENAFN22092023000089011017ID1107124645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.