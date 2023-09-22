Saturday, 23 September 2023 09:03 GMT

اليوم الوطني الـ ‌‌93‌‌ رمز للشموخ على مر الزمن‌

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ا‍‍لحمد‌‌ ‌‌لله‌‌ ‌‌أن‌‌ ‌‌بلغنا‌‌ ‌‌احتفالية‌‌ ‌‌اليوم‌‌ ‌‌الوطني‌‌ ‌‌93‌‌ ‌‌لبلادي‌‌ ‌‌المملكة‌‌ ‌‌العربية‌‌ ‌‌السعودية،‌‌ ‌‌هذه‌‌ ‌‌الاحتفالية‌‌ ‌‌التي‌‌ ‌‌أصبح‌‌ ‌‌كل‌‌ المواطنين‌‌ ‌‌والمقيمين‌‌ ‌‌على‌‌ ‌‌تراب‌‌ ‌‌وطني‌‌ ‌‌ينتظرونها‌‌ ‌‌بشوق‌.
هذا‌‌ ‌‌اليوم‌‌ ‌‌الذي‌‌ ‌‌تحقق‌‌ ‌‌فيه‌‌ ‌‌التكامل‌‌ ‌‌والوحدة،‌‌ ‌‌وأزيلت‌‌ ‌‌الفرقة‌‌ ‌‌والتفكك،‌‌ ‌‌حيث‌‌ ‌‌تأكد‌‌ ‌‌للجميع‌‌ ‌‌حرص‌‌ ‌‌حكومة‌‌ ‌‌مولاي‌‌ خادم‌‌ ‌‌الحرمين‌‌ ‌‌الشريفين‌‌ ‌‌وسمو‌‌ ‌‌ولي‌‌ ‌‌عهده‌‌ ‌‌حفظهما‌‌ ‌‌الله‌‌ ‌‌على‌‌ ‌‌مواطنيها‌‌ ‌‌بشتى‌‌ ‌‌مناحي‌‌ ‌‌الحياة،‌‌ ‌‌الاجتماعية‌‌،‌‌ والاقتصادية،‌‌ ‌‌والصحية،‌‌ ‌‌والتعليمية،‌‌ ‌‌والأمنية،‌‌ ‌‌بفضل‌‌ ‌‌ما‌‌ ‌‌أولته‌‌ ‌‌حكومة‌‌ ‌‌وطني‌‌ ‌‌من‌‌ ‌‌اهتمام‌‌ ‌‌ورعاية‌‌ ‌‌والإنفاق‌‌ ‌‌بسخاء‌‌،‌‌ فتضاعف‌‌ ‌‌الولاء‌‌ ‌‌والحب‌‌ ‌‌والتضحية‌‌. ‌
نعتز ببلادنا الغالية التي ما زادتنا إلا حبًا لها وفخرًا واعتزازًا بثرى أرضها الغالية التي نفديها بأنفسنا،‍‍ حقيقة ‌‌كل عام وبلادنا السعودية بألف خير ونعمة من الله.
دمتِ عزيزة يا بلادي، وسلمتِ من كل المحن، وبقيتِ رمزًا للشموخ على مر الزمن.
مريع‌‌ ‌‌بن‌‌ ‌‌عبدالله‌‌ ‌‌آل‌‌ ‌‌جارالله‌
محام ومستشار قانوني‌

MENAFN22092023000089011017ID1107124645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث