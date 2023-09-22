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وحدة ونماء

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تأتي مناسبة اليوم الوطني لتُخلد ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له - بإذن الله تعالى - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أسس هذا الكيان العظيم ووحد شتاته وجمع أبنائه على قلب رجل واحد، وفي كل عام نستحضر باعتزاز ملحمة التوحيد العريقة لنُرسخ حقبة تاريخية مضيئة، تخللتها قفزات نوعية ونهضة تنموية فريدة ومشروعات عملاقة لم تتوقف عجلتها عن الدوران على مدى 93 عاماً بل إنها تتنوع وتتعاظم.
ونسترجع في هذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن شريط الزمن لنسلط الضوء على ما تحقق لهذا الوطن من تطورات سبقت الزمن، وما صاحبها من إصرارٍ وتخطٍ للصعاب، فغدت الأحلام واقعاً والأمنيات منجزات ملموسة، حتى تبوأ الوطن موقعاً ريادياً يليق به، وأصبح لاعباً مُهماً وعنصراً مؤثراً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولم يكن لذلك أن يتأتى إلا بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الحكيمة وعلى قمّة هرمها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - من أجل الوصول لنهضة تنموية شاملة تتحقق من خلالها أهداف رؤية المملكة 2030 التي تحاكي طموحاتنا وتُحقق للوطن الريادة وتوفر لإنسانه الرفاهية والازدهار.
ونحن في شركة وسط جدة للتطوير نُشكل جزءً من منظومة المشروعات الضخمة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة ، مُستلهمين لتحقيق النجاح العزيمة من سمو سيدي ولي العهد - يحفظه الله - فنعمل على تطويع المُستحيل وتذليل الصعاب، وتسخير الإمكانات، ونسابقُ الخُطى لمواصلة مسيرة التنمية بتنفيذ مشروعات رائدة، مُضياً نحو وطن طموح يكونُ له قصب السبق في النماء ليبلُغ مدارجُ الصدارة في شتى المجالات.
إننا في شركة وسط جدة للتطوير نستلهم رؤيتنا من أصالة هذه البلاد، ونلتزم بقيم تاريخية راسخة عبر الأزمنة، يرفد ذلك خبرات متراكمة ونماذج خلاّقة ومن ذلك نستمدُ ثوابتنا التي نبني عليها جهودنا ونشحذُ بطاقاتها هممنا لإتمام أعمالنا وفق أداء مثالي ومُتقن، وصولاً لاستشعار نشوة الإنجاز ومن ثمّ قطف ثمار النجاح، آخذين في الاعتبار تجسير العلاقة بين الماضي العريق والحاضر الزاهر ، ونضاعف الجهود لنرسم ملامح مستقبل تتجلى فيه واحات النمو والازدهار وفق استراتيجيات حديثة وخطط مبتكرة .
ختاماً باسمي ونيابة عن منسوبي شركة وسط جدة للتطوير أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد - أدام الله عزهما - بهذه المناسبة العظيمة مؤكدين عزمنا على تحقيق الطموحات وتلبية التطلعات لنحُلّق بالوطن في سماء الرقي والتقدّم.
المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم
الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة

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