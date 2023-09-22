Saturday, 23 September 2023 09:03 GMT

أيا وطني الحبيب لكَ حبي وولائي.. فداكَ روحي ودمي وأبنائي فداكَ

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، يحتفل "شعبٌ عظيم" "ووطنٌ أعظم" بيومٍ تاريخيٍ خاصٍ بهم، هو اليوم الوطني الخالد في ذاكرتنا والباقي في قلوبنا.
إنه اليوم الذي يجتمع فيه الناس، ويسطرون بأحرفٍ من ذهب قصة وطنهم - الماجد -، يستذكرون فيه تاريخاً حافلاً بالتضحيات والإنجازات، ويجتمعون ليؤكدوا على وحدتهم وانتمائهم الوطني.
في هذا العيد الوطني للقيادة السعودية - حفظها الله - ولشعبها "الوفي"، يكون فيه الناس متحدين للاحتفال والتعبير عن فخرهم بوطنهم. وفي هذا السياق، يأخذ اليوم الوطني طابعاً خاصاً، يعكس تاريخنا وتراثنا وقيمنا الوطنية.
لنلقِ نظرةً على اليوم الوطني لوطنٍ عظيم، يجسد الفخر والحب، وهو وطني الحبيب.. نظمت مطلع هذا البيت الذي عنونته في مقالتي لهذا اليوم العظيم - الماجد - ونظراً لضيق المساحة لنشر المقال اكتفي بهذا البيت المحبب إلى قلبي وسوف انشر تكملتها فيما بعد:
أيا وطني الحبيبُ لكَ حبي وولائي ... فداك روحي ودمي وأبنائي فداكَ
إنه الوطن الذي يتسع في قلوب أبنائه، وينعكس في وجدانهم، فكيف لا؟ وهو يحمل قصة تحدي وبناء وتضحية.
تاريخ اليوم الوطني لهذا الوطن يعود إلى عقود مضت، عندما تحقق الحلم وتوحدت البلاد وقامت الأركان وعمّ الأمن والأمان وازدهرت الأوطان. ومنذ ذلك الحين، أصبح اليوم الوطني مناسبةً تجمع الشعب بمختلف طبقاته وأعماره، ليحتفلوا سوياً بهذه الذكرى العظيمة.
الاحتفالات تمتد في كل ركن من أركان الوطن الزاهر، حيث تتزين الشوارع بأعلام وألوان الوطن، وتُنظم المسابقات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية، ليشعر الجميع بتلاحمهم ووحدتهم. وفي هذا اليوم، يعلن الشعب بصوت واحد كم يحب وطنه ويفتخر به.
إن اليوم الوطني، لا يكون مجرد تذكيرٍ بالتاريخ والإنجازات السابقة، بل يكون مناسبةً للنظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة ورؤية ثاقبة خططها ورسمها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيّب الله ثراه - ومضى على خطاه أبناؤه الأشاوس إلى أن قادها وترجمها عرّابُها وولي عهدها الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.
كان (حلماً فتحقق) نعم إنه كان حلماً، ولكنه - بحمد الله - نراه تحقق أمام أعيننا وبشهادة العالم كله أجمع.
إن ما تحقق في هذه الفترة الوجيزة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحت إشراف أميرها الشاب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – اجتمع فيها الحزم بالعزم، وتولّد التغيير السابق للزمن نحو التقدم على كثير من الدول ومنها المتقدمة كان هدفها الأساس أن يسود العدل والسلام والازدهار، وأن ينعُم الوطن بالتقدم والرخاء.
في النهاية، يعد اليوم الوطني فرصة لتجديد العهد مع الوطن، وبناء مستقبلٍ واعد، مع تعزيز الوحدة وتعزيز روح الانتماء والحب لهذا الوطن الحبيب.
* ماجد القحاص
السكرتير التنفيذي لهيئة الصحفيين السعوديين

MENAFN22092023000089011017ID1107124643

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث