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في يومنا الوطني: نحلم كما يجب ونحقق ما نريد

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) إن تناولنا بعض المعطيات في الحياة بشاعرية؛ فإننا نجزم أن الفرق بين الحلم والواقع شعرة، خيط واهن رفيع حتى يصبح الحلم معجزة يندر أن تتحقق، لأنها حينما كانت فكرة لم تكن مُتوقعة بالأساس. ولكن ماذا أن يعني أن تحلم في وطن عظيم كالمملكة العربية السعودية؟ ماذا أن تكون مجريات حياة كاملة قبل بضع سنوات مجرد حلم وأمنيات بعيدة وحسرات ساخنة، صارت واقعا معاشا اليوم؟
لن تتركك المملكة العربية السعودية سادرا في استحالة الأحلام كثيرا، ولن ترحب في قاموسها الجديد إلا بالطامحين في مستقبل ينافس المستحيل الذي غادرته من بضع سنوات. أما الواقع؛ فهو حكاية أخرى لا تقاس بالمشاعر ولا بفضول الكلمات. واقعٌ الفارق فيه لغة الأرقام، وقوائم البيانات والإحصاءات، واقع يستند على التخطيط الدقيق، والرؤى الثاقبة التي يتضافر فيها جهد المجد، وخبرات الخبراء وعلوم العارفين.
لا غرو إذا أن نقول بكل ثقة في عيدنا الوطني الثالث والتسعين إننا نحلم ونحقق، نتمنى ونحصل على أمنياتنا تباعا. فالحلم شرارة فكرة؛ ستتحور لواقع محقق ومعاش. والأمنيات تترجم لعمل محكم نجني ثمره ولو بعد حين.
كل هذا الحديث السابق لا يمكن أن يكون هو أيضا مجرد رصفٍ شاعري من قلب محب لوطنه يبحث عن سانحة وقت لكتابته في يومه الوطني، بل هو رهان وقائع لو استعرضناها بين عام الوطن الـ92 وعامه الحالي الـ93 لوجدنا العشرات من المشاريع التي أُعلنت، والإنجازات التي تحققت، والخطط التي وضعت لأعوام قادمة حافلة بالأحلام والإنجازات كما يجب. مشاريع وإنجازات في كافة المجالات والقطاعات والجهات في مداها الشاسع، مع حضور سياسي رصين له مكانته وقيمته في العالم كله، وقوى ناعمة تصوّب أنظار العالم بانبهار وشغف إلى هذه المملكة الفتية في أعوامها الثلاثة بعد التسعين. وهذا ما نجزم أنه سيتحقق تباعا دون حدود للحلم ولا كلل لتحقيقه منذ هذا العيد إلى العيد القادم والذي يليه والذي يليه إلى ما يشاء الله ونحن ننعم بقيادة واعية وحكيمة، نظرها صوب المستقبل، ومجدها ضارب في العراقة والأصالة، وواقعها إنجاز وعطاء ومحبة متبادلة بين شعب طموح وقيادة عظيمة، طموحٌ لم يكن ليتحقق لولا تلك العظمة التي تتسنم هذا الانطلاق نحو المجد والعلياء.
كل عام ووطننا الحبيب في خير ومحبة ونماء، كل عام ونحن معه نحلم بما نشاء وكيفما نشاء دون أن نتعثر بالمستحيل، نحقق رؤيتنا، ونرفع رايتنا ونقود العالم نحو الخير والريادة.

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