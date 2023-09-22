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أنا سعودي وأحب السعودية

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) المملكة العربية السعودية اليوم، واجهة عالمية بمقومات جذب اقتصادي بل هي مقصد سياحي لإرث تاريخي وعمق حضاري كبير. وذلك بما تحققه من تقدم نوعي واستثنائي في تقارير عالمية وتنافسية.
في مثل هذا اليوم من كل عام في 23 سبتمبر نحتفل بميلاد فجر جديد للوطن بأن يتربع على عرش الكرة الأرضية بكل شموخ بين دول العالم، وطن تجاوز كل الحدود والآفاق في التأثير واهتمامه بالإنسان. وطن له تاريخ عنوانه المملكة العربية السعودية ولا يزال حافلا بالإنجازات، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ومن بعده أبناؤه، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. دارنا ما هي في كل الديار، وأرضها تزهر أمجاد وفخر.
حرص الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - على بناء دولة قوية، إذ اهتم بكل ما من شأنه تمكين الإنسان السعودي من النهوض والارتقاء لدعم المكتسبات والقدرات والتطلع لمستقبل أكثر إشراقا يتجاوز كل الأحلام والتوقعات. وقام الملك المؤسس ببناء هذا الكيان العظيم، المملكة العربية السعودية، على أساس متين وراسخ وهو كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالتوحيد والإيمان بالوحدة الوطنية وحماية المكتسبات في الوطن. وكان الملوك من أبناء المؤسس ابتداء من الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الملك عبدالله، ثم الملك سلمان، يواصلون تحقيق رسالته في الحفاظ على هذه المقدرات والمكتسبات في هذا الوطن من عقيدة ورعاية للمواطن واهتمام بتحقيق حقوقه وكرامته وعزته وولائه لوطنه وحكامه وإقامة علاقات مميزة مع دول العالم بما ينعكس على تقدم وازدهار الوطن والأمة. بل والتنمية واستثمار ورعاية صحة المواطن وتعليمه وأمنه واحتياجاته الأساسية.
كانت المملكة دائما ما تتقدم في ترتيبها العالمي في شتى المجالات حرصا على المواطن السعودي وتنمية قدراته وتطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع، والإعداد لسوق العمل وتأهيل المواطن السعودي منذ مرحلة الطفولة المبكرة ومدى الحياة. إن المملكة تهتم بالإنسان أولا، محليا ودوليا وتنشر الأمان والسلام والمحبة، والتسامح والاعتدال في دروس فريدة من نوعها للعالم بأسره. وذلك بمبادرات ذات تأثير تتوالى مخرجاتها على المستوى والشأن الداخلي، والخليجي، والعربي، والعالمي. وتأسيس قاعدة تعتمد على الشباب الطموح والمتطلع، وبناء الإنسان مع المحافظة على الإرث الثقافي والتاريخي، والتراث الحضاري المتنوع والغني.
ولاة أمرنا - أيدهم الله - حريصون على رفعة بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنطلق الرسالة السمحاء. وهم - أيدهم الله - حريصون على أن تكون المملكة العربية السعودية دومًا في مصاف الدول والتي ترعى السلام والعدل وبناء الإنسان. فلهم منا كل الدعوات الصالحة في كل وقت بأن يعينهم المولى - عز وجل - بالتوفيق والبركة والسداد في الأعمار والأعمال. دارنا ما هي في كل الديار وأرضها تزهر أمجادا وفخرا، ونحتفي كسعوديين بهذه المناسبة في 23 سبتمبر وقلوبنا تفيض بمشاعر الحب والامتنان والتقدير، لولاة أمرنا - أيدهم الله - ونحن نلامس ونشهد الإنجازات التنموية والإصلاحات التاريخية التي تشهدها بلاد الحرمين على مختلف الأصعدة. إنجازات تتواصل في إطار نهضة شاملة يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وينفذها ولي العهد حفظه الله، الذي بث روح الإنجازات بأفكاره ومبادراته وسياساته. وقاد المملكة العربية السعودية اليوم إلى السعودية الجديدة، التي تعد رؤية 2030 خارطة طريق لنهضتها وذلك في وقت تمضي فيه المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030.
وتواصل المملكة يوما بعد يوم إزالة العوائق وتسهيل المبادرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتبني إستراتيجيات التنوع الاقتصادي لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة العالمية، مجدك لقدام وأمجادك ورا. ولم تقف إنجازات المملكة على ما تم تحقيقه من منجزات شاملة. بل تواصل ليل نهار، عملا دؤوبا يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لشعب المملكة العربية السعودية. حتى أصبحت ينابيع الخير في ازدياد يوما بعد يوم. ما لأحد منة، الله اللي عزنا، ما لأحد منة، ثلاث وتسعون عاما مرت على توحيد المملكة العربية السعودية وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه. 23 سبتمبر يوم وطني سعودي، نحتفل فيه بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية من خلال الاحتفال بهذا اليوم. يوم للشعب السعودي يفخر فيه بمجد وإنجازات الوطن فكل مواطن له أن يعلم ويفخر بأن الوطن منار الهدى وستبقى بلادي منار الأمم.
تواصل المملكة إزالة العوائق وتسهيل المبادرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتبني إستراتيجيات التنوع الاقتصادي لتطوير بنية أكثر قدرة على المنافسة العالمية.

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