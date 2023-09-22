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يوم الوطن ولاء واحتفاء وتهنئة

9/22/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) في اليوم الوطني من كل عام نحتفي بتاريخ ومسيرة وطن نعيش تطوره ونشهد منجزاته عبر عقود من الزمن، في كل يوم نسجل إضافات ملموسة، وفي كل عام نبني منجزات وكيانات كانت أحلاما نتمناها، وتطلعات استهدفناها حتى أصبحت حقيقة، كل عقد من الزمان هو مرحلة انتقالية ما بين عهد سابق بمكتسباته وعهد قادم بتطلعاته وآماله، كل يوم في تاريخ الوطن هو حصاد تراكمي لمنجزات قيادة رائدة نعتز بها، ولمكتسبات شعب طموح نفتخر به، بهما تشكلت صورة المملكة اليوم ورسمت خارطتها الحاضرة والمستقبلة، لتكون السعودية شعاراً لهويتنا الوطنية، ورمزاً لانتمائنا وولائنا، وتاجاً نفخر به على رؤوسنا وهاماتنا، وصورة تعكس حجم ونوع منجزاتنا.
الوطن هو الروح التي تمثلنا والقلب الذي تنبض به أجسادنا، هو الأمن الذي نعيشه والدفء الذي يحتوينا، الوطن هو ذلك الحصن الذي يحمينا في الشدائد، والقلعة التي تصد عنا غوائل الأعداء وتقلبات الزمن بظروفه القاسية ورياحه العاتية، الوطن هو ملاذنا وملجأنا الأزلي وبيتنا الكبير الحاني الذي يجمعنا تحت سمائه وبين جنباته، فالوطن ليس أرضاً يابسة أو جبالا وسهولا نعيش عليها فحسب، وليس مكاناً نعمل فيه لنعيش، ولا جنسية ننتسب إليها للهوية والتبعية؛ الوطن هو كيان يجمعنا وشعور بالانتماء والولاء والعطاء يدفعنا، نعتز بسيادته وسموه وتقدمه، نفخر بقيمته وريادته، نعيش أحراراً بحريته وسؤدده، ونرتقي بتقدمه وتميزه.
يحتفل الوطن ومواطنوه بيوم المجد والعزة، يوم الوحدة والقوة، نحتفي بتاريخ من العطاء والبناء، نفتخر بانتمائنا لوطن كلمة التوحيد شعاره، والقرآن الكريم والسنة النبوية منهاجه وشريعته، وطن امتد بخيره وعطائه ليشمل دولا وشعوبا قريبة وبعيدة، وطن يستشعر مسؤوليته الإنسانية وواجبه الديني، التعاون والدعم عند الحاجة ديدنه، والمساندة عند الشدة موقفه، والسعي نحو السلام هدفه ومبتغاه، هو وطن لكل الأوطان وملجأ لكل إنسان يحتاجه.
توحيد المملكة يمثل مرحلة جديدة من تاريخ سكان شبه الجزيرة العربية، مرحلة توحدت فيها القبائل واجتمعت تحت مظلة وطن واحد يجمعها بعد عقود من الحروب والخلافات، فعَمّ الأمن والأمان وسادت الطمأنينة، فكانت بداية مسيرة البناء والنماء، وولادة السعودية الحديثة بقيادة مؤسسها جلالة -المغفور له - الملك عبدالعزيز، ومن بعده أبناؤه الذين تعاهدوا الوطن بالرعاية والحماية، وتحملوا مسؤوليته بكفاءة واقتدار ليكون فخر المواطن وعزه وحصنه المنيع ومنارته الشامخة.
في اليوم الوطني نحتفي بمرحلة زاهرة من تاريخنا ونهنئ أنفسنا والوطن بعظمة البناء وتراكم العطاء والرقي، مرحلة شهدت تحولاً عميقاً وتغييراً جذرياً في كثير من مفاصل الحياة المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية، بما استجد فيها من تشريعات وقوانين وتعديلات وما لحقها من تطوير مؤسسي وبنيوي واجتماعي، شهدنا تحولا وتجديدا يناسب ما نعيشه من تقدم وازدهار تنموي يشار له بالبنان، منجزات لا تقاس فقط بنوعها الذي طال جميع المجالات، ولا حجمها الذي استوعب مختلف المسارات وتجاوز كل التطلعات؛ وإنما في سرعة تحولها وجودة عطائها في فترة زمنية قياسية في جميع الاعتبارات العالمية، حتى أذهلنا العالم وأصبحنا مركز استقطاب رئيس عالمياً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً.
حب الوطن والولاء له والانتماء إليه لا يُفرض فرضا ولا يلُقّن درساً، فهو فطري ينبع من كل نفس سوية تستشعر قيمة الشراكة الإنسانية، جميع المواطنين الذين يعيشون على أرض الوطن هم شركاء في المغنم والمغرم، فلا مجال إلا للعمل المشترك من أجل البناء والعطاء، فما نقدمه من خير وإيجابيات نجني ثماره نحن والوطن معاً، وما يصدر من تجاوزات وسلبيات نحصد تبعاته نحن والوطن كذلك، الوطن هو هويتنا وهو رمزنا وهو سندنا الداعم والأرض التي نرتكز عليها، بجميع ما تحمله وتحتويه من مقدرات وإمكانات وموارد، وهو مستقبلنا، فهو المركب الذي يجمعنا على اختلافنا لنكون قوة متلاحمة تعزز من قيمة الوطن.
المواطنون هم صمام الأمان الوطني، وهم دعامته التي يستمد منها قوته، بهم يزدهر الوطن ويتقدم وينافس غيره من الأوطان، وعلى أكتافهم ينهض الوطن وتبنى لبناته، وعليهم تُعقد الآمال وتتحقق الطموحات، وبعقولهم وأيديهم وجهودهم تنُجز الأهداف وتتبلور الإستراتيجيات والرؤى الوطنية في منجزات ملموسة، ومن المسؤولية الوطنية الاهتمام بمنجزاتنا والمحافظة عليها والحرص على استمراريتها ونمائها، ومن حب الوطن تمثيله بما يليق به في كافة محافله وفعالياته داخلياً وخارجياً، ومن احترام الوطن تقدير مكتسباته ومختلف مكوناته والاعتزاز بها، وبذلك تكون اللحمة الوطنية البناءة وعليها يستند النسيج المجتمعي الوطني في إطار من التسامح والحب والتعاون.
احتفاؤنا بيومنا الوطني يحمل الكثير من المعاني والرسائل العميقة في مغزاها وفحواها، والتي تتجاوز به تلك الاحتفالات والمظاهر، معانٍ تدعو للمحافظة على أخوة الوحدة الوطنية كنموذج قامت على أساسه الدولة السعودية، يستشعر فيها المواطن مسؤوليته فيما أؤتمن عليه من مقدرات، وما يكلف به من مهام ومسؤوليات للمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، والعمل على تعزيزها وإنمائها ليستمر الوطن في عطائه المتميز وريادته المستحقة.
المواطنة ولاء غير محدود لا يحجبه سقف ولا يمنعه حرمان ولا تُحجِّمُه مقارنات مغلوطة، هي ولاء لا ينتظر مقابلاً أو امتناناً، ولاء لكل شيء يُمثّل الوطن سواء في رمزيته وكيانه الجغرافي، أو في موارده ومقدراته المادية والبشرية، أو في تراثه وتاريخه وحاضره، أو في مستقبله ورؤيته وتطلعاته، ولاء لا يُقايض بثمن ولا يُشترى بمال، ولاء ليس له مقياس مادي أو وزن ملموس. المواطنة أن تعطي بسخاء ورضا وإخلاص وحب، عطاء لا يشوبه حقد أو أنانية، عطاء بإيثار بما تملك من قدرات وبما تستطيع بذله لوطنك ولإخوانك المواطنين، بما يفرضه عليك دورك كمواطن وموقعك كموظف بتحمل مسؤولياتك الوطنية والمهنية، بما يعزز من مكانة الوطن ويزيد من تميزه وريادته.
في يومنا الوطني نستلهم ما منحنا الله من خيرات وفيرة يفتقدها الكثيرون، وما أسبغ علينا فيه من النعم الوفيرة، وما نُحسد عليه من نِعم الاستقرار والأمن والأمان، التي نتمتع بها في كل بقعة من أرض الوطن، لا يقدرها إلا فاقدها، نحمد الله على قيادة حكيمة وإدارة سديدة ورعاية أبوية حانية وريادة شابة سخرها الله لترفع راية الوطن والدين ولتقوده إلى العلياء والمجد، اليوم الوطني هو اليوم الذي تُضخ فيه دماء القوة وروح الفخر بالوطن، هو اليوم الذي تتجدد فيه معاني الشغف والانتماء والولاء، أن تفتخر بوطنك فذاك عزك وتلك قوتك، وطنك هو عزوتك وأهلك الذين تزهو بهم وتعتز وتفتخر.
نحمد الله على قيادة حكيمة وإدارة سديدة ورعاية أبوية حانية وريادة شابة سخرها الله لترفع راية الوطن والدين ولتقوده إلى العلياء والمجد

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